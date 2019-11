Českolipští byli od začátku zápasu aktivnějším a nebezpečnějším týmem, s ránou českolipského Havrdy si liberecký brankář Vogt poradil. Poté se začali osmělovat také domácí, Benek pálil vedle a Janáček nechal vyniknout Kirova.

Ve 14. minutě udělali hostitelé chybu v obraně, po níž Zapletal běžel sám na Vogta. Ten si ale poradil a skluzem vyřešil celou situaci.

Skóre utkání otevřeli Liberečtí. Benek našel naběhnuvšího Miroslava Dvořáka, který poslal míč k zadní tyči. V poslední minutě prvního poločasu se ještě děly věci. Nejprve dvě stoprocentní šance nevyužil Liberec, a tak Česká Lípa trestala.

Pouhé dvě vteřiny před sirénou vyrovnal Tomáš Fichtner, který zužitkoval přihrávku z rohu hřiště. Hosté začali druhou půli opět aktivně, ale byli to svěřenci trenéra Vacka, kteří se opět ujali vedení.

Kombinaci Vrabce a Henzla zakončil Štěpán Rumler. O chvíli později bylo pod Ještědem ještě veseleji, když přesně zamířil Tomáš Janáček a Liberec rázem vedl 3:1.

Ve 28. minutě zadělali Démoni na drama. Liberečtí nebyli v obraně dost důrazní, čehož využil Tomáš Fichtner, který zaznamenal druhou branku v utkání.

Šance České Lípy na vyrovnání a případný obrat dostaly trhlinu poté, co se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Matouš Kubelka.

Liberec si v následné přesilovce vytvořil tlak, ovšem uklidňující úder nezasadil. Když se neprosadil Abrham, sáhl trenér České Lípy Karel Kruliš ke hře bez brankáře.

V závěrečné minutě duelu nejprve neuspěl Zapletal, a když domácí netrefili prázdnou bránu, skončilo střetnutí vítězstvím Liberce 3:2.

„Těžko se mi to celé hodnotí. Nebudu se vymlouvat, zápas jsme měli zvládnout, kvalitativně jsme na to určitě měli. Bohužel jsme po přestávce asi zůstali v šatně, moc jsem ten výpadek z naší strany nepochopil. Šance jsme přitom měli, dneska to ale prostě nevyšlo. Je to pořád stejné, vše honíme na poslední chvíli,“ litoval ztráty českolipský trenér Karel Kruliš.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo vybojovat tři body. Bylo to pro nás velmi důležité utkání. V prvním poločase jsme mohli odskočit o větší brankový rozdíl, ale bohužel se nám to nepovedlo a v poslední minutě jsme dostali srovnávací branku. V druhém poločase se nám podařilo dát rychlé dva góly a pak už jsme se mohli soustředit jen na defenzivu,“ nechal se slyšet trenér Liberce Michael Vacek.

Příště jede Liberec na půdu Chrudimi.