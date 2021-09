Po vydařeném zápase si muži FBC Liberec zapsali první tři body a odlepili se ze dna tabulky. Do dalšího utkání nastoupí svěřenci Zdeňka Skružného v neděli, kdy nastoupí proti Tatranu Střešovice.

„Povedl se nám uskutečnit náš plán, který byl vletět do zápasu a dát v první třetině co nejvíce gólů. Pak jsme chtěli vedení kontrolovat, což se nám za stavu 6:0, přes zlepšený výkon domácích, poměrně dařilo,“ pochvaloval si Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Bleskový vstup do utkání a povedená první perioda, kterou vyhráli liberečtí o pět branek, byla do velké míry rozhodující prvek celého utkání. Nejprve se dvakrát prosadila útočná formace ve složení Wiener, Ferdan a Valeš. Úspěšný start dokonal Baudisch, který v čase 04:33 zvýšil už na 3:0. V celé první třetině Liberec dominoval a domácímu týmu dovolil pouze 1 střelu na bránu. Poslední dvě branky vsítila dvojice Světlík a Šoltys proměňující fantastickou akci v poslední vteřině.

