„V prvních dvou setech jsme naplno šly do boje, hrály dobře a ukázaly, jak moc tady chceme urvat vítězství, abychom vrátily sérii k nám domů do Liberce. Bohužel od třetího setu jsme šly výkonem dolů, nevyšel nám ani tiebreak a nepovedlo se zápas dovést do úspěšného konce. Gratulujeme Prostějovu, my se porveme aspoň o třetí místo. Pořád je to medaile,“ řekla liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

„Gratulace Prostějovu, protože celou sérii bojoval a byl šťastnější. Především ve vyrovnaných koncovkách setů, nejvíc ve třetím utkání u nás. My jsme měli všechny čtyři zápasy malinko slabší útok než soupeř, to podle mě rozhodlo. A rozhodování sudích nechám na posouzení každého, ať se podívá na video. Že nám dnes chyběla Nikola Kvapilová? Samozřejmě scházela, ale ve třech předchozích utkáních jsme ji měli a přesto dva z nich prohráli," doplnil Gálík.

„Byl to strašně těžký zápas. Cítili jsme před ním, že jsme blízko finále, ale museli postup potvrdit na hřišti. A pod tímhle tlakem vědomí velké šance se nám v prvních dvou setech herně moc nedařilo. Byli jsme křečovití, opakovaně ztratili slibný náskok, prohrávali 0:2 na sady. Moc si vážím toho, že i za natolik nepříznivé situace holky bojovaly dál. Postupně nechaly křeč za sebou, týmově se zlepšily, od třetího setu měly navrch hlavně lepším útokem. A dokonaly jak výborný obrat utkání, tak vítězství v celé sérii. Myslím, že zasloužené,“ hodnotil Miroslav Čada, trenér VK Prostějov.

Extraliga volejbalistek, semifinále, 4. zápas:

VK Prostějov – VK Dukla Liberec 3:2 (22:25, 24:26, 25:14, 25:22, 15:11)

Rozhodčí: Horký, Kavala. Diváků: 500. Konečný stav série: 3:1.

Prostějov: Bajusz, Fričová, Kvapilová, Šunderlíková, Faltínová, Löff, libero Stavinohová. Střídala: Meidlová.

Liberec: Dubianska, Šotkovská, Kohoutová, Kojdová, Šulcová, Blažková, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Skrypak, Nová, Nečasová.