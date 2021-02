V lázeňském městě na západě Čech se v těchto dnech odehrává první vrchol letošní sezony. Karlovy Vary hostí hned osm týmů, které se ucházejí o zisk Českého poháru mužů.

V takzvaném Final Eight nechyběli hned dva zástupci ze severu Čech – Liberec a Ústí nad Labem. Oba kluby zvládly nástrahy čtvrtfinále. Favorizovaná Dukla vyřadila Brno lehce 3:0 a v semifinále se vypořádala i s obhájcem trofeje Českými Budějovicemi 3:1. V pondělí si tak Liberec zahraje finále. Ústí se do boje o trofej nepodívá.

Muži Dukly mohou trumfnout klubové spoluhráčky, které ve finále poháru padly. Mimochodem, ženy Liberce zaznamenaly o víkendu historický úspěch, když ovládly základní část extraligy.

Finálovým soupeřem Liberce mohlo být Ústí, jenže to v semifinále nestačilo na Karlovarsko.

Severočeši nejprve svedli úspěšnou pětisetovou bitvu s loňským finalistou Kladnem a splnilo tak základní cíl, se kterým do Karlových Varů přicestovalo. „Jsme za to hrozně rádi, protože jsme sem pro to jeli. Chtěli jsme uspět a to se nám povedlo,“ řekl ústecký nahrávač a kapitán Luboš Bartůněk.

V nedělním večerním souboji o finále se svěřenci kouče Lubomíra Vašiny střetli s domácím Karlovarskem. To už bylo ale nad jejich síly. Ústí prohrálo ve třech setech 20:25, 18:25, 22:25 a sen o pohárové medaili se rozplynul.

Zápasy Českého poháru se sice musejí obejít bez přítomnosti fanoušků, i přesto jsou doprovázeny kvůli pandemii koronaviru přísnými hygienickými opatřeními.

„Final Eight se hraje na základě platných hygienických předpisů, takže se v hale vždy potkávají pouze dva týmy. Jede se stejným systémem jako extraligová utkání,“ upřesnil manažer Karlových Varů.

Pondělní očekávané finále mezi domácím Karlovarskem a Libercem bude přenášet živě stanice ČT Sport od 17.40 hodin.