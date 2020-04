„Chceme těmto samosprávám ulehčit současnou situaci a peníze jim budeme vracet, aby byly použity tam, kde je to nejvíce potřeba,“ potvrzuje prezidentka AC Turnov Jana Svobodová.

Memoriálu Ludvíka Daňka se v minulosti zúčastnilo několik známých atletů. Běžci Jiří Mužík, Jakub Holuša, výškař Svatoslav Ton, tyčkař Jan Kudlička, koulař Tomáš Staněk nebo oštěpař Jakub Vadlejch.

Z žen potom překážkářka Zuzana Hejnová, tyčkařka Kateřina Baďurová, oštěpařka Barbora Špotáková nebo diskařka Věra Cechlová.

Hledali jste nějaký volný termín?

Ano, hledali. Chtěli jsme si nechat otevřená vrátka. Uvažovali jsme o termínu 15. září, jenomže o den později je mítink na Kladně a 8. září by zase měla být Zlatá tretra. Zkoušeli jsme najít nějaký termín v srpnu, ale tam jsme také naráželi na různé časové kolize. Ve finále jsme se rozhodli Memoriál Ludvíka Daňka raději zrušit než mít omezenou úroveň, protože nikdo neví, jak by to vypadalo se zahraničními závodníky.

Co pro vás znamená zrušení atletického mítinku?

Pro nás jako klub to z ekonomické stránky neznamená prakticky nic, protože na mítinku nevyděláváme. Čerpáme podporu z Libereckého kraje, který nám poslal dotaci ve výši 500 000 Kč, a od města Turnov máme k dispozici 400 000 Kč. Chceme těmto samosprávám ulehčit současnou situaci a peníze jim budeme vracet, aby byly použity tam, kde je to nejvíce potřeba.

Jaká jména se měla v Turnově letos představit?

Vždycky vycházíme z posledního MS nebo ME a bereme ty nejlepší. Letos se v Turnově měl představit diskař Malachowski, který se chystal na olympiádu a poté na konec kariéry. Doufám, že svoje rozhodnutí ještě posune. Každopádně jsme nechtěli pořádat Memoriál Ludvíka Daňka bez diváků. V současné chvíli alespoň víme, na čem jsme, když jsme závody zrušili.

Jak koronavirová krize ovlivňuje chod klubu AC Turnov?

Atleti samozřejmě nemohli trénovat. Viděli jsme v médiích, jak trénovali profesionální sportovci a jak natáčeli svůj trénink. My jsme měli fotosoutěž, kdy měli atleti za úkol zdokumetovat, jak se připravovali v domácích podmínkách. Snažíme se k současné situaci přistoupit optimisticky. Máme ve svých řadách perfektní trenéry, kteří dokážou své svěřence nadchnout. Atleti teď trénují na stadionu v omezených podmínkách.