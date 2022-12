Mužů a chlapců se svým programem představilo jenom třináct. Jedním z nich byl i závodník pořádajícího klubu BK Variace Liberec Filip Vrátný v kategorii Adult B, tedy nikdy neregitrovaní dospělí závodníci. Startem na Podještědsko-turnovské brusli se loučil s kariérou. „S bruslením jsem začal ve 34 letech a teď jsem se rozhodl, že si zajedu poslední závod před domácícm publikem, abych pobavil kamrády,“ směje se závodník, kterého ke sportu přivedla až jeho dcera. S výkonem jsem byl celkem spokojený, uměl bych zajet určitě lépe, ale nervozita vždycky trochu zapracuje. Díky této zkušenosti aspoň vím, jak to mají děti těžké a obdivuji, co všechno se dokážou naučit,“ dodává Filip Vrátný. Poslední jízdou se umístil na pátém místě.

Klub Variace Liberec otestoval halu v Turnově. Mladí krasobruslaři uspěli

Na pódiové umístění dosáhlo hned několik reprezentantů libereckých oddílů BK Variace nebo SKK Liberec. V kategorii žáků skončil třetí Jakub Petr (SKK Liberec). V žačkách excelovala na prvním místě Klára Hendelová (BK Variace). Mezi mladšími nováčky obsadila třetí příčku Vanessa Stříbrná, mezi nováčky staršími zajela nejlepší jízdu Veronika Taibrová (obě BK Variace). V nedělním programu se představili už jen dospělí závodníci. Díky nim sbíral úspěchy klub SKK Liberec. Na druhém místě mezi dospělými amatéry skončila Františka Dudková Párysová a za ní na třetím místě Natálie Vyhlídková.

Do organizace závodů byl zapojený celý klub BK Variace včetně rodičů dětí a známých. V hale i v zázemí bylo živo. Na závodnicích byla vidět před soutěžní jízdou nervozita, po odjetí naopak veliká úleva. Potvrzuje to domácí Edita Pecková, která se umístila na devatenáctím místě v nejmladších žačkách. „Byl to můj první závod v sezóně a byla jsem hodně nerózní,“ přikyvuje Edita. Na předzávodní nervozitu je nejlepší lék odreagování. „Neřešit bruslení. Jenom jim připomenout, co jsou nejdůležitější věci, které musí dodržet. Ale potom se radši bavit o blbinách,“ prozrazuje Petra Chudobová, trenérka nováčků.

Nejlepší způsob odreagování dopělých byla navštěva kanceláře závodu. Mezi dresy v šatně domácího hokejového týmu panovala rodinná atmosféra, bylo napečeno a veselo. Tak, jako je krasobruslení tvrdý a náročný sport pro malé sportovce, tak vyžaduje i spoustu času a nasazení od rodičů a trenérů. Pořadatelský tým BK Variace se shoduje, že závody svých svěřenců je potřeba si zpříjemnit.