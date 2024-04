Jednoho favorita z Havířova v play off vyřadili, nyní se extraligoví stolní tenisté chystají na těžkou semifinálovou sérii proti úřadujícímu mistrovi z Havlíčkova Brodu. „Síla soupeře je obrovská,“ říká Jakub Seibert, opora úspěšného SKST Liberec, ale jedním dechem dodává: „Překvapení už bylo ve čtvrtfinále dost, tak proč se nepokusit o další?“

Jakub Seibert, stolní tenista SKST Liberec v utkání proti Ostravě. | Foto: Deník/VLP Externista

Dva roky po sobě v semifinále play off je úžasný úspěch. Jaké jsou vaše pocity čerstvě po vyhraném čtvrtfinále s Havířovem?

Samozřejmě velká radost. O to větší, protože jsem nás bral spíše jako outsidery.

Do utkání jste vstoupil za stavu 1:0. Jana Valentu jste evidentně zaskočil a připsal druhý liberecký bod. Měli jste s trenérem domluvenou nějakou speciální taktiku?

Spíše než taktiku jsem se celý zápas snažil koncentrovat na každý balon. Přišlo mi, že Honza zahrál na začátku druhého setu pár míčků zbrkle. Od této chvíle začal být trošku nejistý a dokázal jsem toho využít.

Můžeme prozradit, že po Michalové prohře s Janem Valentou, už se vám do rozhodujícího pátého zápasu nechtělo. Kdy přišel zlomový bod, který vás nakopl k obratu proti dobře hrajícímu Štalzerovi?Na jednu stranu se mi tam vůbec nechtělo, na tu druhou jsem se citil dobře a věřil si, že bych to mohl dohrát do šťastného konce. Zlomový moment přišel za stavu 1:2, 2:4, kdy Adam udělal pár chyb a poté na začátku pátého setu, kdy jsem mu bodově utekl, a tím se uklidnil.

Fanoušci byli skvělí, že?

Řechtacky, trumpety, pískot. Bylo rušno, a to jsme potřebovali. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat a doufám, že nás přijdou podpořit i proti Havlíčkovu Brodu.

Ano, nyní vás čeká mistr loňské sezony HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jak se na semifinále těšíte, a jak tipujete liberecké šance šance na úspěch?

Objektivně vidím naše šance 10:90. Nechci snižovat naše výkony, ale síla soupeře je obrovská. Nicméně tato sezóna zatím ukázala, že většina favoritů na titul je už venku, tak proč bychom k těmto týmům nepřidali i zmíněný Havlíčkův Brod?

AUTOR: DANIEL BRUMLICH