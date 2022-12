Zdroj: JEŠTĚD SKYRACE

„Tuhle zimní taškařici jsem vymysleli v roce 2016, protože mě vždycky bavilo po Ještědu běhat ve sněhu a trochu náročnějších podmínkách než v létě v trenkách, tričku a se sluníčkem na líci. Přiznejme si, to umí každý,“ směje se Dušánek. „Ale běžet za mrazu, sněhu a studeného severského větru - to už chce odolného jedince a ne nějakou padavku,“ dodává.

Ještěd Winter SkyraceZdroj: Milan KabešNa vrchol Ještědu se podívají i závodníci na trati dlouhé 13 kilometrů. I ti budou muset z Ostašova nastoupat téměř 500 výškových metrů. Běžci na nejkratší trase jsou vrcholu ušetřeni, ale i tak budou muset překonat pár vrstevnic v úbočí Černé hory. Trasy a všechny potřebné informace jsou dostupné na webu www.jestedskyrace.cz/winterskyrace

„Podzim a zimu mám opravdu rád a u nás v kraji je to v tomto období super. Jelikož bydlíme pod kopcem u lesa, tak se snažím být co nejvíc venku. Za svobodna to bylo opravdu každý den. Teď máme holčičky, takže je toho trochu méně a terény vhodné i pro kočárek. Ale les je les a to žádná televize neošulí,“ uzavírá Jan Dušánek.