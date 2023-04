Poprvé v historii se uskuteční v extralize volejbalistek brněnské finále, poprvé si ho zahrají Šelmy. Právě na nich ztroskotaly smutné vítězky základní části z Liberce. Semifinálovou sérii ztratily 1:3 na zápasy a nyní se musí soustředit na úterní první zápas o bronz s Prostějovem. I to je ale motivace.

Šelmy do boje o třetí místo poslaly vítěze základní části Duklu Liberec (vlevo). Ta nyní narazí na Prostějov. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Je to další prohrané semifinále v liberecké Dukle po vyhrané základní části, což mě asi mrzí nejvíce. Šelmy jsme ale v semifinále chtěly, takže máme, co jsme chtěly. S volejbalem, co jsme v semifinále předváděly, by to ale nestačilo na nikoho. Velmi mě to mrzí, sezona byla celkem vydařená, ale play off se opět nepovedlo. Hlavu nahoru, stále je ale o co hrát,“ řekla liberecká kapitánka po poslední prohře 0:3.

Dukla si pátý zápas série vynutit nedokázala. „Rozhodující bylo asi hned to první utkání v Liberci. Velkým přínosem pro Brno byla Vinci, o které jsme sice věděli, co bude hrát, přesto jsme jí nedokázali ubránit. Zkušenostmi nás Brno přehrálo a zaslouženě postoupilo,“ konstatoval Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

V brněnském táboře zavládlo nadšení. „Z historického úspěchu, kdy Šelmy jsou poprvé v historii ve finále, jsme nadšení. Myslím, že čtvrtý zápas měl o trochu nižší úroveň než v neděli v Liberci, který byl skvělý. V posledním klání jsme udrželi nervy na uzdě a podařilo se nám držet laťku vysoko po celý zápas,“ řekl brněnský kouč Ondřej Boula.

„Potřetí jsme Liberec porazily 3:0 na sety, což mě moc těší. Navíc můžeme oslavit postup s domácími fanoušky, který nás celou sezonu podporují. Po nedělní bitvě v Liberci jsme rozhodně nezlomily hlavy a postup si dnes pohlídaly. Jsem ráda, že průběh dnešního semifinále byl jednoznačný a šly jsme si pro postup. Moc se těším na brněnské finále,“ dodala Ivona Marková, kapitánka VK Šelmy Brno.

Extraliga volejbalistek, semifinále, 4. zápas:

VK Šelmy Brno – VK Dukla Liberec 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)

Rozhodčí: Kovář, Peloušek. Diváků: 322. Konečný stav série: 3:1.

Šelmy: Šmídová, Kyrychenko, Marková, Havlíčková, Kozubíková, Širůčková, libero Chevalierová - Podhrázká.

Dukla: Kohoutová, Deisl, Kojdová, Blažková, Kvapilová, Šulcová, libero Kolářová - Lyklema, Nečasová, Frankevych, Javůrková.