Zcela odlišný vstup do čtvrtfinále play-off nejvyšší volejbalové soutěže zaznamenaly oba týmy liberecké Dukly.

Liberecké volejbalistky doma porazily Královo Pole 3:1. | Foto: cvf.cz

Muži první zápas nezvládli, doma podlehli nečekaně Příbrami 2:3. „Jsme zklamaní, neunesli jsme to psychicky. Play off se hraje na krev, bohužel hráči se trošičku ….., nevím, jak to říci jinak. Bohužel ve hře chybí odvaha. Ukázaly se ty věci, co nás trápily před play off, že nám vypadli dva hráči. Nechci se na to vymlouvat, ale chybí tam větší zodpovědnost, aby to na sebe hráči vzali. Je to trochu alibizmus, jeden se schovává za druhého. Uvidíme, co bude, co bude dál. Určitě se musíme zlepšit, jinak to bude za chvilku opravdu s námi špatné,“ řekl Martin Demar, hodně nespokojený trenér libereckých volejablistů.

Dukla tahala celou dobu za kratší konec. Dokázal vyrovnat na 1:1 a 2:2. Zkrácenou hru ale ztratila 11:15 a v sérii prohrává 0:1.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. Dobře jsme podávali a dařilo se nám na první pokus otáčet těžké liberecké podání. Malinko jsme nezvládli začátek druhého a třetího setu. Hodně se to přelévalo, chvilku Dukla, chvilku my. Nakonec v tiebreaku jsme víc chtěli, víc bojovali a zvládli jsme ho lépe. Nyní si dobře odpočinout a připravit se na nedělní zápas doma, kde se chceme předvést před domácím publikem,“ zdůraznil příbramský kapitán Daniel Rosenbaum.

Druhý zápas se hraje v Příbrami v neděli 17. března od 17 hodin.

Roli favoritek zvládly liberecké ženy, které doma porazily Královo Pole 3:1. Severočešky sice první set ztratily poměrem 20:25, další tři sady vyhrály a do čtvrtfinálové sérii vykročily pravou nohou.

„Začalo play off, začala nová soutěž a určitě to nebude jednoduché. Brno ukázalo, že si na nás určitě věří, bylo to nesmírně těžké utkání. Družstvo to ale zvládlo otočit a je to první krok v sérii,“ přiznal Lukáš Gálík, trenér žen VK Dukla Liberec.

„Myslím si, že jsme viděli krásné bojovné utkání. Mrzí mě zranění Lucie Kolářové, doufám, že bude brzy v pořádku. Za nás rozhodla koncovka druhého setu, do které jsme vstupovali po dvou zkažených servisech, a kromě pěti bodů jsme nebyli schopni odútočit a to si myslím, že nás stálo kontrolu nad utkáním. Věřím, že v Brně je stále o co bojovat. Předvedli jsme velice slušný výkon. Liberec byl lepší,“ sportovně uznal Erik Nezhoda, trenér volejbalistek VK Královo Pole.

Druhé utkání se hraje Moravě v sobotu 16. března od 18 hodin.