Liga byla dlouho přerušená. Jak vám futsal chybí?

Dobrá otázka. V dnešní době nám toho chybí mnohem víc, ale samozřejmě futsal mně osobně chybí hodně.

Jak hodnotíte dosavadní výsledky týmu před přerušením soutěže?

Výsledky hodnotím velice kladně a to nejenom proto, že pohled na stávající tabulku je více než příjemný. Čtyři zápasy, sedm bodů, 5. místo. Všechna odehraná utkání potvrdila poctivou předsezónní přípravu a hráči dokázali přenést na hřiště požadavky trenérů. A to v minulé sezóně nebylo pravidlem. Já mám hlavně velice dobrý pocit z přístupu hráčů ke svým povinnostem. Věřím, že kdyby soutěž pokračovala bez přerušení, tak stále budeme na pozicích zajišťujících play-off, což je náš minimální cíl pro tento ročník.

Chodíte pravidelně na každý zápas. Co říkáte na výkony posil Novotného, Vobořila a Žampy?

Jejich příchod do našeho mužstva je obrovským přínosem a dík patří všem, kteří se na jejich příchodu podíleli. Do A-mužstva chceme přivádět pouze hráče, kteří budou okamžitým přínosem jak po sportovní, tak i lidské stránce a to zatím všichni tři jednoznačně potvrzují a doufám, že budou i v dalším průběhu soutěže. Obrovské futsalové zkušenosti Jirky Novotného využíváme nejen na hřišti, ale také při předzápasových přípravách. Tom Vobořil a Viktor Žampa jasně zvýšili konkurenci na svých postech. Výrazně přispěli k naší stávající pozici v ligové tabulce.

Věříte, že mužstvo má na to postoupit do play-off?

Jak jsem již naznačil v úvodu, je to náš cíl a pokud budeme pokračovat ve výkonech z úvodních zápasů, je to cíl reálný. Hráči měli v době přerušení soutěže individuální tréninkové plány a dle informací od trenérů je poctivě plnili. Bohužel příprava v halách se nedá v žádném případě nahradit běháním v lesích. Sportovní vedení klubu proto bedlivě sleduje koronavirovou situaci a maximálně se snaží zajistit tréninkové možnosti v halách v souladu se státními opatřeními. Ano, věřím, že pokud se soutěž regulérně dohraje, v play-off nebudeme chybět. Máme na to dostatečně kvalitní kádr.

Co byste řekl k B-týmu?

Zahájil přípravu krátce po A-týmu a byl velice kvalitně připraven pro divizní soutěž. Bohužel nastalá situace znemožnila rozehrát jejich zápasy a mám obavy, zda k tomu vůbec dojde. Je to škoda, protože kluci byli natěšení a určitě by se pohybovali v horních patrech soutěže. Podobně smutný osud zatím pronásleduje i naše juniory.

Michal Šandor, Jakub Dlask