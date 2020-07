„S přibývající konkurencí v lize jsme se rozhodli pro znovu založení rezervního týmu, a to především kvůli vytíženosti všech hráčů, kteří u nás chtějí futsal aktivně hrát. Velice mě těší, že kluci, kteří se k nám připojují z juniorských mužstev, mají o tento sport stále zájem, a tak bychom byli sami proti sobě, kdybychom k tomuto kroku nepřistoupili. Regionální soutěže na Liberecku skomírají, a tak jsme rádi, že jsme mohli přihlásit divizi, která nějaké parametry snese,“ objasnil předseda klubu Pavel Bína.

Nejvyšším mužem béčka se stal Jakub Šorsák (20 let), který ještě v předchozí sezoně působil jako hráč A-týmu, který hraje nejvyšší futsalovou soutěž. V organizačních záležitostech mu budou k ruce Jakub Dlask (20), jenž v klubu plní roli PR manažera a zároveň i ligového gólmana. Třetím do party je Marek Bína (20), mládežnický reprezentant do 21 let a stabilní člen kádru prvoligového týmu.

„Moje pozice v béčku je vedoucí. Budu se starat spolu s Dlaskyčem (Jakubem Dlaskem – pozn. aut.) a Biničem ml. (Markem Bínou – pozn. aut.) o chod celého týmu. Zařizovat věci jak na zápasy, tak na tréninkové jednotky a další věci okolo, které k tomu bezpodmínečně patří. Týká se to i administrativy,“ přibližuje své úkoly Jakub Šorsák.

Jaké jsou plány a očekávání? „Vždy by měl být plán a cíl postoupit výš. Jeden z momentálních plánů je ustálit kádr. Také chceme dát příležitost mladým klukům, kteří vyšli z juniorky, aby nabrali zkušenosti, popřípadě se dostali do A-týmu. Určitě se chceme rvát o nejvyšší příčky, ale hlavně se prezentovat dobrou a kvalitní hrou a správným přístupem a morálkou, k čemuž budu směřovat i skladbu našeho mančaftu,“ dodal Šorsák.

Jak se na novou pozici dívá Marek Bína? „Beru to jako další výzvu a novou zkušenost se přiučit něčemu novému. Mohu nyní sledovat futsal z úplně jiného úhlu než jako hráč. Naše rezerva bude hrát divizi, což už je soutěž, která má svoji kvalitu. Já věřím, že se s tím popereme výborně a na konci to přinese i nějaký slušný výsledek,“ přeje si Bína, který zároveň prozrazuje, kde se zrodila myšlenka na vznik B-týmu.

„Plán s naším béčkem vznikl na základě toho, že máme v kádru spoustu hráčů, kteří nejsou dostatečně vytížení ve VARTA futsal lize. Máme i spoustu kluků, kteří skončili (skončí) v juniorských soutěžích a mohou právě své dovednosti zlepšovat v dospělém futsalu a být konkurencí pro hráče z áčka,“ vysvětlil Bína.

Svoji roli bude mít také Jakub Dlask. „Dalo by se to shrnout pod pojem pravá ruka. Budu se snažit pomáhat se všemi organizačními věcmi hlavnímu vedoucímu Kubovi Šorsákovi. Společně budeme řešit jak tréninkové jednotky, tak organizaci zápasů a celé složení kádru,“ řekl Dlask.

Jaké jsou rozdíly mezi prací v áčku a béčku? „Zatímco v A-týmu se starám o mediální stránku a jeho propagaci, tak v béčku půjde především o organizační věci, ale samozřejmě i béčko dostane svůj prostor na klubových stránkách a sociálních sítích. Uvidíme, jak nám vše bude vycházet.“

Dlask se podělil i o svůj názor ohledně vytvoření rezervního mužstva. „Myslím si, že rezerva bude velmi užitečná pro mladé hráče přicházející z juniorky, kteří potřebují získat zkušenosti s dospělým futsalem, ale i pro hráče, kteří nedostávají tolik příležitostí v áčku. Je to určitě skvělý krok vedení klubu a jsem velmi vděčný za to, že můžu stát v základech tohoto projektu,“ uzavřel Dlask.

Jak se béčku povede?