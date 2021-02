Již tradiční účastníkem byl také domácí Stanislav Řezáč, který startoval za tým Slavia Pojišťovna Sport team. A který navíc na Bedřichově, nedaleko startu J50, bydlí. Do cíle dojel na 28. místě.

Po příjezdu se za svůj výkon ale příliš nechválil. „Dneska jsem byl nějakej kyselej. Pak jsem se rozjel. Včera jsem už netrénoval. Nějak se do toho nemůžu od Vánoc dostat zpátky. Měl jsem zlomené žebro. Ale na předchozích letošních závodech mě to už nebolelo,“ okomentoval výkon jinak zkušený a úspěšný laufař z Jizerských hor. Řezáč uvedl, že měsíční pauza je pro něj velká výkonnostní ztráta, která se velmi těžce dotahuje. „Mám pocit, že mi chybí dynamická síla. Nějak se nemůžu rozzávodit a jet v pohodě. Kdyby se mi to stalo v létě, tak by bylo na uzdravení více času,“ dodal závodník.

Letos dobře namazali

Podmínky letošního 54. ročníku si jinak ale velmi pochvaloval. „Lyže mi jely perfektně. S mým servismanem Láďou Knápkem jsme připravili velmi dobře. Počasí bylo nádherné, takže v tomto jsem spokojený.“

Standa Řezáč potvrdil, že mu chyběli diváci, a to hlavně na stadionu. Na trati fanoušci „Padesátky“ ale byli a fandili závodníkům, jak jen mohli.



Politoval hobíky, kteří letos o živý závod přišli a mohli ho absolvovat pouze on line. O další závody v rámci J50 a tradiční doprovodný program přišli nejen oni, ale i všechna veřejnost, která se akcí k J50 účastnila.

A Stanislav Řezáč se zamyslel dál: „Je škoda, že si padesátku nemohli zajet i ostatní. Myslím, že v tomto mrazu by určitě nic nechytli. Možná bylo toto opatření zbytečné. Když se závodí, tak se v tomto mrazu plíce nadechnou a naopak se jim udělá líp."

Sezóna pro laufaře z Jizerek ještě zdaleka nekončí, jeho plány jsou teprve v polovině.



„Budu se připravovat na Vasův běh,“ má jasno běžkař. „Vasák“ se každý rok koná první březnovou neděli ve Švédsku legendární Vasův běh. Závod se běží většinou po rovině tundrou-severským lesem, přes zasněžené pláně a několik jezer. Po startovní rovince následuje výběh,nebo spíše výstup, do mírné, 2 km dlouhé sjezdovky. Pak se už závodníci seřadí do sedmi stop a rovinatým nebo lehce zvlněným terénem se vydají vstříc dalším kilometrům. Na trati mají závodníci sedm občerstvovacích stanic.

Teď trénuje na devadesátku

Vzdálenost 90 km se dá po dobré přípravě zdolat. Po tomto náročném závodě ještě Řezáč absolvuje několik závodů v Norsku a pak závod ve Švédsku. „A dál se ještě uvidí,“ dodává účastník J50.

Je především rád, že jeho zranění, které trvalo čtyři týdny, konečně ustupuje a aktuální stav vrací Standu Řezáče zase do bojů o nejlepší umístění mezi světovými laufaři. Do cíle dojel jako třetí nejlepší český závodník. První z domácích byl Jiří Pliska (02:00:51), druhý Václav Sedláček (02:04:42).



Tiskový mluvčí 54. ročníku ČEZ J50 Richard Valoušek okomentoval letošní atmosféru slovy: „Samotné závody doprovázela i bez diváků příjemná atmosféra v pohádkově zasněžených Jizerských horách. Na hlavní závod na 50 km vysvitlo slunce a dronové záběry a natáčení z vrtulníků braly dech.“