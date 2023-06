Uplynulá sezona neskončila pro elitní kluby ze severu Čech vysloveně propadákem, avšak ke spokojenosti chybělo v obou regionálních volejbalových baštách také dost. A tak je tady revoluční léto. Liberec do dvou extraligových výběrů napumpoval celkem třináct nových posil, konkrétně sehnal šest hráčů a dokonce hned sedm nových hráček. Personální rošády prožívá rovněž ústecká parta.

Hlavním trenérem SKV Ústí nad Labem pro nadcházející sezonu se stává Ondřej Žaba. Hrajícího asistenta mu bude dělat Marek Beer. Foto: skvolejbal.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Dukla Liberec měla minulý ročník rozjetý báječně, ale po dvou semifinálových vyřazeních se zdá být bronz žen a triumf mužů v Českém poháru málo. „Ano, konec byl hořký,“ přiznal ředitel ambiciózního libereckého klubu Pavel Šimoníček, jenž věří, že změny na soupiskách přivedou pod Ještěd finále v některé z nejvyšších soutěží.

A teď konkrétní jména. Trenér libereckých mužů, kterým zůstává Martin Demar, vítal půltucet nováčků. Přišli Johansen, Červa, Urueňa, Trojanowicz, Svoboda a z Ústí se vrací Suda. „Díky všem fanouškům za podporu i v časech, kdy se nevyhrávalo. Zážitky se spoluhráči jsou nezapomenutelné a těším se na další setkání, protože určitě budou,“ vzkázal do Ústí nad Labem smečař Radek Suda.

Nové akvizice ve výběru žen? Robins-Hardyová, Pragerová, Herdová, Mellová, Vyklická, K. Kvapilová, Demarová-Stavinohová. Rovněž u žen kouč zůstává, dál je povede zkušený Libor Gálík.

To v SKV Ústí nad Labem po oznámení odchodu trenéra Lubomíra Vašiny, jenž se loučil po třech letech, vybírali nového vládce lavičky z několika adeptů. Vedení klubu se rozhodlo angažovat mladého trenéra Ondřeje Žabu, jenž doposavad působil ve Velkém Meziříčí. Trenérské zkušenosti sbíral „Žabák“ i na mezinárodní scéně. Stál u zrodu úspěšného ročníku 1999, který vyhrál následné ME kadetů. Nadále působil společně s Jiřím Zachem projekt „Lvíčata“ se kterými absolvoval celkem tři mládežnická ME. Hrajícího asistenta mu bude dělat Marek Beer.

„Přišlo rozhodnutí klubu vybrat si z několika kandátů, kteří před nastávající sezonou připadali v úvahu. Ať to byli již zkušení matadoři, kteří působili i v zahraničí, nebo někteří z řad asistentů extraligových celků. Upřednostnit mladého trenéra, který zatím má zkušenosti s mládežnickými reprezentacemi, je jistě překvapivé a pro někoho nečekané. Upřednostnění klubu vychází ale z toho, jak se nám nyní jeví kádr na další sezonu. Bude hodně pozměněn a omlazen. A Ondra Žaba, který již projevil dovednosti pracovat právě s mladými hráči, se nám jeví jako nejlepší rozhodnutí,“ konstatoval manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl.

Vedle zmiňovaného Sudy končí rovněž blokař Radek Baláž. „Chtěl bych moc poděkovat klubu za dvě sezony v SKV,“ uvedl. V ústeckém dresu nebude pokračovat ani univerzál Islom Sobirov, který na severu Čech odehrál jednu sezonu.