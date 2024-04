Z logiky věci bude mít na kádrové změny velký vliv právě nový kouč. „Jasno by mělo být do konce týdne. Jednat by se mělo o kvalitního zahraničního trenéra. Na naší nové cestě chceme vsadit na nový svěží věci, ale zároveň nebudeme opouštět věci, které se nám v minulosti už osvědčili.“

Přepeře přišly o tři body, pak je získaly proti Kolínu. Už s novým trenérem

Vedení klubu, včetně šéfa Šimoníčka, má po vyřazení týmu mužů už ve čtvrtfinále, a k tomu hned 0:3 na zápasy, s Příbramí pochopitelně výhrady. A nepovedl se ani Český pohár.

Skončil trenér Martin Démar a už nyní je jisté, že na odchodu budou i někteří hráči.

Třetí místo po základní části bylo slabou náplastí. „Sezona se výsledkově nepovedla, poprvé po 22 letech nemáme žádnou medaili, proto jsme se rozhodli, že trenér Démar už nebude u A-týmu mužů,“ potvrdil pro klubový web jeho sportovní ředitel Jakub Veselý.

Liberecké volejbalistky získaly stříbro. Titul ukořistily Šelmy Brno

A teď ke zmiňovaným loučení přímo v kádru. Vedle kouče skončili i zahraniční legionáři. Liberecký dres už oblékat nebudou peruánský blokař Urueňa, univerzálové Johansen z Argentiny a Jemeljanovs z Lotyšska, ani estonské libero Maar.

„O změnách budeme jednat, už nyní ale věci řešíme a máme jasnou představu, jakým směrem se hodláme vydat,“ dodal Šimoníček.

Liberecký restart začíná.