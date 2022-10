Závodníci domácího týmu ve Vesci sbírali cenné kovy i dobrá výsledková umístění. V pátek se na trati dlouhé 1,3 km prosadili v kategorii U16 Matěch Endrych (7. místo), U18 Jonáš Hellmich (1. místo), Anna Šírová (6. místo) a Matěj Valoušek (8. místo). V juniorské kategorii neměl oddíl na předních příčkách konkurenci, vítězství na sprintu bral Jiří Tuž, mezi dívkami Nela Půbalová, následovaná na druhém místě Terezou Prokešovou. I v ženách si první dvě příčky rozdělily liberecké závodnice Kateřina Janatová (1. místo) a Barbora Antošová (2. místo). V první desítce se umístily i Petra Hynčicová (5. místo) a Barbora Havlíčková (7. místo).

„Já jsem nakonec nastoupila jen do pátečního sprintu, protože jsem se necítila moc dobře. Už při kvalifikaci to nebylo ideální, ale jsem ráda, že jsem to jakž takž dojela,“ říká vítězka Nela Půbalová. „Osobně mám radši funkčnější jízdu, takže mi lyžování na sněhu vyhovuje mnohem víc. Ale nedokážu si představit, jak bychom trénovali v létě,“ popisuje svůj vztah ke kolečkovým lyžím Půbalová. Nela ještě před dvěma lety jezdila závodně i na horském kole, teď už se ale soustředí jen na lyžování. „Nejdůležitější akce v sezóně pro mě bude únorové mistrovství světa juniorů v Kanadě,“ dodává Půbalová.

Délky sobotních tratí se lišily podle kategorie od pěti kilometrů pro mladší dorostence až po patnáct kilometrů pro dospělé. Delší tratě seděly závodníkům Dukly v kategorii U18 Kateřině Duškové (5. místo), juniorce Tereze Prokešové (4. místo) a ženám Kateřině Janatové (1. míso), Barboře Havlíčkové (7. místo) a Barboře Antošové (8. místo). Mezi juniory se prosadil Opět Jiří Tuž (1. místo).

„Řekla bych, že výsledky splnily moje očekávání, takže jsem spokojená. Z českých závodnic jsem dvakrát druhá. V individuálním závodě se přede mě dostaly ještě dvě Polky. To mě trochu mrzí, za třetím místem jsem byla tři vteřiny, ale asi to nebyl můj den,“ krčí rameny Tereza Prokešová. Tereza jezdí v juniorské reprezentaci druhým rokem. „Když jsem přestoupila z dorostu mezi juniorky, tak to pro mě bylo trochu překvapení. Najednou vedle mě na startu závodu stála Kačka Razýmová a Kačka Janatová. Říkala jsem si: ,Co já tady dělám?‘ Respekt samozřejmě pořád mám, ale už jsem si na to docela zvykla,“ směje se Prokešová.

Nedělní závod v běhu do vrchu klasickou technikou byl v režii týmu eD system Silvini team a kromě mistrovských kategorií pro dospělé a dorost měl navíc kategorii OPEN, ve které mohli startovat i neregistrovaní závodníci. Na start se postavilo celkem 183 závodníků. „Proti stoupání na Ještěd byla letošní trať z Jablonce nad Nisou na Královku kratší a lehčí. To se projevilo i na startovním poli, protože tím pádem mohli jet i dorostenci, kteří by třeba na Ještěd nevyjeli,“ říká ředitel nedělního závodu Marek Pazderský. Ke změně tratě došlo kvůli dopravnímu omezení na silnici na Výpřež. Ale s největší pravděpodobností už se tam závod v dalších letech nevrátí. „Zeptám se i závodníků, co se jim víc líbí. Ale myslím, že už zůstaneme tady. Možná jen budeme hledat jinou variantu, která nebude tak snadná,“ přemýšlí Pazderský.

Nejrychlejší závodník Jan Šrail z oddílu Sport klub Plzeň zvládl trať dlouhou devět kilometrů s převýšením 350 metrů absolvovat v čase 28:19,1. V ženách zvítězila i v neděli Kateřina Janatová s časem 31:52,2. Pro třetí místo mezi juniory si přijel Jiří Tuž. „Dnešní závod se mi vůbec nepovedl. Měl jsem problémy s hůlkami. Dvakrát jsem je měnil. A potom jsem si musel dokonce zastavit a protáhnout se, protože mě bolela záda tak, že nešlo jet dál,“ popisuje průběh závodu Tuž. „Možná se sečetl celý víkend. Možná to bylo tím, že to bylo pořád do kopce, nevím, ještě se mi to nestalo,“ uvažuje medailista ze všech tří závodů. I on dává přednost lyžování na sněhu. „Dokonce mám možná radši i běh. Ale páteční a sobotní závody pro mě jsou důkazem toho, že jsem na tom docela dobře. Už se nemůžu dočkat zimní sezóny,“ těší se Tuž. Na sníh se dostane už v říjnu na soustředění na Dachsteinu.

„Výkony na kolečkových lyžích pro nás mají poměrně velikou vypovídací hodnotu. Samozřejmě jsou tam drobné rozdíly. Běh na kolcích vyhovuje víc silovým typům jezdců a nezáleží tolik na technice. Ale pořád je to jeden z nejbližších prostředků, které máme,“ říká trenér Valoušek. Sezóna závodů na kolečkových lyžích je víceméně na konci. V termínovce je ještě velký závod na Lipně, který je vyhlášený jako mistrovství republiky v dálkových bězích. „Ale než napadne sníh, tak budeme samozřejmě na kolcích trénovat dál,“ dodává Valoušek.