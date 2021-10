Repríza poháru Dukle ve Varech nevyšla... Liberecké volejbalistky drama zvládly

Volejbalové extraligy se alespoň někde rozjely. Začátek sezony sice poznamenal světový šampionát do 21 let, proto třeba v Ústí nad Labem na premiéru dál čekají, ale do hry už se v sobotu dostala například obě liberecká družstva.

Zápas KP Brno - Liberec hostující hráčky (čelem) zvládly a vyhrály 3:2. Foto: www.cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista



První zápas za sebou mají muži Dukly. V Karlových Varech se tak odehrála další bitva finalistů nedávného Superpoháru. Karlovarsko využilo výhodu domácího prostředí a po vyrovnaném průběhu utkání si zapisuje do tabulky tři body za výhru nad Libercem 3:1. „Bojovali jsme tři sety. Škoda koncovky toho třetího, kdy jsme měli šanci,“ uvedl liberecký trenér Michal Nekola. Sobotní 3. kolo UNIQA volejbalové extraligy žen nabídlo čtyři utkání. Volejbalistky Králova Pole potrápily libereckou Duklu, nad favoritem utkání vedly 2:1 na sety, avšak v závěru se ukázaly větší zkušenosti týmu z Podještědí. „Jsme rádi za výhru, protože se nám tu dnes nehrálo lehce a Brno předvedlo výborný výkon,“ ocenil soupeře Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec. Extraliga volejbalistů, 2. kolo: VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:14). Rozhodčí: Kvarda, Buchar. Diváků: 650. Extraliga volejbalistek, 3. kolo: VK Královo Pole – VK Dukla Liberec 2:3 (21:25, 25:21, 25:21, 14:25, 9:15). Rozhodčí: Peloušek, Marschner. Diváků: 300: