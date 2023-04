Jedním z takových lidí byl také učitel Petr Polák, který se podobné akce účastnil poprvé. "Ze začátku jsem myslel, že to bude těžké, ale doplaval jsem na pohodu, v klídku," řekl klidným hlasem. "Poté, co jsem vylezl z vody a ještě chvíli se pohyboval po molu jen v plavkách, začala být už zima," dodal. "Jsem se sebou spokojený a věřím, že za rok poplavu znovu. Sto metrů je ale zatím mé maximum. Jsem rád, že se plavalo zrovna na Kristýně, je to tu krásné," pravil a rozhlížel se po okolí. A opravdu mu ve vodě nebyla zima? "Když jsem v ní plaval, byla teplá a nevadila mi," povídal přesvědčivě.

Také jeho kamarád Petr Čelák se účastnil podobné akce vůbec poprvé. "Jelikož jsem byl na závodech poprvé, nevěděl jsem, co od toho čekat. Je to něco jiného, než plavat v bazénu nebo být naložený v tůni ve studené vodě," zamýšlel se nad rozdíly. "Nejvíce mi vadily vlny. Pocit z plavání byl jinak příjemný. Voda nebyla úplně studená, že by člověk mrznul. Těch sto metrů bylo na pohodičku," pověděl s příjemným úsměvem, že si to skoro chtěl člověk i vyzkoušet.

Dalším nováčkem byla zástupkyně něžného pohlaví Lucie Huňáčková. "Dojmy jsou úžasné. Byl to skvělý zážitek a všem doporučuji podobný závod alespoň vyzkoušet," nabádá nerozhodné otužilce. "Plavala jsem poprvé, měla jsem velký respekt a pokoru vůči vodě v takových podmínkách. Zima sice letos nebyla tuhá, ale i přesto je respekt vždy na místě," dodala s vážným výrazem, že by se síly přírody neměly nikdy podcenit.