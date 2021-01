Šipky

Zdroj: ČŠO

Petr Šulc, šéf Unie šipkových organizací

O průzkumu:

"Musím přiznat, že mě popularita šipek u veřejnosti příjemně překvapila. Možná je to dáno tím, že to je sport pro každého. Může si je zahrát malý kluk proti sedmdesátiletému pánovi. Na druhou stranu, a teď půjdu paradoxně trochu proti sobě, se ukázalo, jak jsme jako národ líný. Ano, ti nejlepší šipkaři musí být v kondici, pořádně trénovat, posilovat, ale jinak je to sport snadný. Na rozdíl od atletiky či hokeje. To je dřina, asi proto lidé odpovídali, jak odpověděli…"

O penězích:

"Nejdřív si řekněme, co dostáváme teď. Pár desítek tisíc. Sotva to pokryje chod jednoho člověka ze sekretariátu, k tomu jsou tam peníze na reprezentaci a mládež, ale ani to zdaleka nestačí. Bez členských příspěvků bychom nepřežili. Takže pokud teď dostaneme víc, můžeme se rozjet. A my víme, co bychom podpořili."

Počet členů: Kolem 12 000