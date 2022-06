„O kandidaturu jsme žádali v roce 2018, ale nakonec se ukázalo, že je dobře, že to dopadlo až letos, protože nám do toho už alespoň nezasahuje covid. Teď nám ale zase úplně nepřeje celospolečenská situace a některé firmy přehodnotili financování, takže je to trošku boj,“ popisuje ředitel závodu Radek Petrák. „Organizačně je v tom zapojeno přes 250 dobrovolníků, za triko a za guláš. Plus složky IZS, městskou policii a to z obou stran česko-německé hranice. Jsme spíš jako malá armáda,“ jmenuje Petrák všechny zapojené subjekty. Jenom díky tomu bude ale možné na trasách v Lužických horách vidět českou i mezinárodní špičku.