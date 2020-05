Už předtím je v plánu volný závod na autodromu v Sosnové (19. a 20. června), kde se jezdí i rychlostní zkoušky právě Rallye Bohemia.

„Je to super věc, strašně dlouho jsme nezávodili. Skoro půl roku jsme neseděli v autě, každý závodní kilometr bude jenom k dobru. Moc se na to těšíme,“ uvedl pro Českou televizi zkušený jezdec Václav Pech.

V minulém týdnu dokonce kvůli tomu navštívil s dalším matadorem Vojtěchem Štajfem prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka. A na základě diskuze se shodli, že je nutné, aby se letošní ročník národního šampionátu konal. „Zajistili jsme vypracování odborného stanoviska pro otevření polygonů a podařilo se ho do opatření ministerstva zdravotnictví prosadit. Nyní připravujeme návrh, za jakých podmínek bychom mohli konat jednotlivé disciplíny, včetně rallye,“ uvedl po jednání se závodníky Šťovíček. „Očekáváme, že jakmile se rozjede sezona, mnoho lidí bude chtít na rallye přijít. Zkusíme připravit nějaký návrh opatření, která by to umožnila,“ doplnil prezident Autoklubu.

Rallye Bohemia už má za sebou první virtuální rallye. Premiéry se zúčastnilo 417 jezdců z celkem 668 přihlášených. Na závodníky čekala náročná soutěž, kde kromě úzkých a technických pasáží si museli jezdci poradit také s náročným počasím, jak bývá u Rallye Bohemia zvykem.

„Z šesti RZ o celkové délce 68.8 km byla první polovina zkrápěna deštěm, či zahalena hustou mlhou. Druhá trojce rychlostních zkoušek se odjela za sucha a dobrého počasí. Možná právě změny počasí měly za následek enormní počet odstoupených posádek v důsledku havárie. Do cíle se tak dostalo 201 jezdců, zatímco 216 bylo nuceno odstoupit,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

Nejlépe ze všech si vedl Slovák Dennis Zeťák s vozem Citroën C3 R5, který se s celkovým časem 39:42.08. Druhé skončil další Slovák Pavol Spišák s vozem Škoda Fabia R5 evo, který na vítěze ztratil necelých dvanáct sekund. Třetí příčku obsadil jeho bratr Štefan Spišák s časem 40:05.84 a také vozem Škoda Fabia R5 evo. Nejrychlejším domácím závodníkem se stal Tomáš Václavík, který se ztrátou 54.30 sekund na vítěze skončil celkově pátý.

Vzhledem k oblibě virtuálních závodů v době pandemie se organizátor rozhodl do startu skutečné Bohemky uskutečnit vždy na konci měsíce další virtuální podniky. Jedná se o termíny 24. – 30.5. a 24. – 30.6. Na absolutního vítěze čeká V.I.P. vstupenka na celodenní program Rallye Bohemia v Sosnové.