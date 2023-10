Co nevšednímu posunu startu volejbalové sezony říkáte? Je to hrozný. Nikdo z nás manažerů to nepřijal s povděkem, protože se nám sezona, kde můžeme prezentovat naše partnery, zkrátila na šest měsíců. Většina z nás má přitom kontrakty s hráči na deset až dvanáct měsíců. Nevím, jak světová federace přemýšlí, nebo je jim to úplně jinak.

Šlo tedy tuzemský kalendář vymyslet jinak?

Ne, situace nemá řešení, neboť pokud probíhají reprezentační akce, tak jsou na celém světě zakázaná konat domácí utkání. Nešlo by to ani v případě, že by se hrálo bez reprezentantů. Nelze to.

Přestávka byla extrémní, to je pravda…

Šest měsíců. Od května do října.

Hodně se tedy trénovalo?

Stejně jako každý rok, jen byl delší ten po sezonní blok, kdy máme doplňkové sporty. Potom následovala ta kondiční část a soustředění, ale čekání na první zápas je dlouhé. Přípravná střetnutí vám nikdy nenavedou takovou atmosféru mistrovského zápasu. Mistráky pod dohledem diváků mají úplně jinou kulisu. Aktéři jsou nervóznější, dělají více chyb a je to určitě zajímavější.

Bitva o výběžek je tady. V derby je favorit domácí Višňová, říká kouč Frýdlantu

O to více se nyní těšíte?Určitě, ta zmiňovaná atmosféra nám všem moc chybí. Těší se hráči, trenéři, fanoušci, sponzoři. To první setkání bude nabité energií, protože jsme se dlouho neviděli. Nás to čeká už teď v sobotu na prvním domácím utkání žen a moc se těším.

Vstup jim vyšel, přivezly tři body za sobotní výhru 3:1 v Přerově. Teď přijede na sever Čech Šternberk.

Ženský volejbal sice není tak silový, ale určitě je zajímavý. Mysleli jsme si, že máme dobrý los, ale hned první kolo ukázalo, že všechna družstva se skvěle připravila a že nás čeká nesmírně těžká a vyrovnaná soutěž.

Změn ve složení kádrů Dukly bylo dost, v podstatě u mužů i žen je půltucet nováčků.

Podobná fluktuace je tradiční, 40 až 50 procent změn je v současné době, kdy se zejména s cizinci podepisují smlouvy na rok, prakticky u všech týmů.

Zvykla si už nová jména?

Noví jsou zejména mladší hráči, klíčové z loňské sezony jsme podrželi. Když budu mluvit o mužích, tak máme na přihrávce a nahrávce stejnou sestavu, změnili se nám blokaři a účko. Dva ze tří úderů máme stejně. Podobně je to i u žen, kde jsme na klíčových pozicích udrželi přihrávačky a účko a protočili jsme jen nahrávačky. Zase dva ze tří úderů máme stejný. Základ zůstala budeme hrát na to, že jsme sehraní.

POZVÁNKA: Podkrkonošské derby slibuje skvělou atmosféru a pivo zdarma

Dukla Liberec má vždy ambice nejvyšší, že?Takhle.. My jsme už v minulé sezoně měli po základní části ženy první a muži skončili druzí. V současné době mám u mužů i žen pocit, že jsme opravdu posílili, a tak je jasné, že nemůžeme mít menší ambice než loni. To znamená být na špičce české ligy, muži vyhráli Český pohár a i v této soutěži máme ambice. Plány jsou stejné, nicméně nejsme slepí a vidíme, že soupeři posílili také. Uvidíme, na co to bude stačit. Jsem ale přesvědčený, že budeme hrát hezký volejbal, čímž zvu diváky, aby nám pomáhali.

Trend doby je takový, že se kvalita českých nejvyšších soutěží zvyšuje, souhlasíte?

Slyšel jsem, že minimálně pět týmů by chtělo titul a další tři hodlají dojít do semifinále. Osm týmů, jak na ta jména v jednotlivých celků koukám, má skutečně reálnou šanci na semifinále. U žen je situace obdobná. Diváci se tak mají na co těšit.