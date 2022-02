„Dnes 3:0, byl to rychlý zápas. Jsem ráda, že jsme to zbytečně neprodlužovaly a samy sobě nekomplikovaly. První s posledním, takto si myslím, že by to skóre mělo vypadat a jsme rady za výhru za tři body,“ hodnotila sobotní klání kapitánka liberecké party a opora Veronika Dostálová.

Spokojen mohl být i kouč. „Gratulace holkám, utkání zvládly bez větších problémů, protože po těch těžkých soupeřích, které jsme v poslední době měli, tak tyto utkání bývají velmi těžké. Mimo malinko slabšího začátku jsme měli dnešní utkání pod kontrolou. Holky zápas odehrály velmi zodpovědně, a hlavně i velmi dobře,“ uvedl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

V táboře hostí byla nálada horší. „Liberec nepodcenil to, že hrál s posledním týmem tabulky a zaslouženě zvítězil 3:0 po dobrém výkonu,“ konstatovala pro portál cvf.cz kapitánka poražených Micheala Zatloukalová a ocenila super hru soupeřek.

Souhlasil i kouč Jan Moravčík „Potvrdilo se první s posledním. My jsme navíc okleštěni – je nás velmi málo, navíc dvě hráčky mají covid. Naše mladé holky se s tím rvaly, některé pasáže utkání byly slušné, jinde se nám to nepovedlo, ty byly slabší. To pramení z toho našeho nízkého věkového průměru. Nám nezbývá nic jiného než na sobě pracovat a pracovat a postupně z tohoto našeho mladého mančaftu tvořit do budoucna,“ uvedl trenér VK Volejbal Přerov.

Nejvyšší soutěž mužů měla o víkendu volno.