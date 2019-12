„Z Rumunska jsme si nic nepřivezli. Musíme v odvetě využít domácí prostředí a dotáhnout to do zlatého setu, pak už to je loterie,“ uvědomuje se trenér Libor Gálík. „Víme, co soupeř umí. Nesmíme ho nechat rozehrát, jako jsme mu to dovolili v Rumunsku, kdy jsme v prvním setu nevyužili dva setboly. Musíme do zápasu vstoupit razantně a soupeře držet pod sebou. To je náš cíl.“

Severočešky se naladily na pohárovou bitvu víkendovou výhrou na palubovce mistrovské Olomouce. „Chtěli bychom předvést hru, jakou umíme, ale zatím se nám to podařilo jen několikrát a v krátkých úsecích. Doufám, že tentokrát to vyjde. V Olomouci si hráčky dokázaly, že na to mají, ale měly by to předvádět dlouhodobě. Psychicky to muselo mančaft zvednout, protože nás dlouhodobě trápí zdravotní problémy,“ poukazuje Gálík na absence v týmu.

„Každý chce vyhrávat. Vzhledem k našemu zdravotnímu stavu by bylo asi lepší hrát jen českou ligu, ale chceme jít dál. V dalším kole by nás čekal turecký tým s Češkou Anetou Havlíčkovou, to by mělo náboj. Chceme postoupit a uděláme pro to maximum. Nechceme končit s tímto týmem,“ burcuje Gálík, jehož tým při loňském premiérovém tažení Evropou došel až do osmifinále.