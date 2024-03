Velké překvapení. Liberečtí volejbalisté, kteří byli před čtvrtfinále proti Příbrami papírovými favority, absolutně vyhořeli. Dukla prohrála celou sérii hladce 0:3 a sezona pro ně nečekaně končí. Středeční bitvu prohráli Severočeši na domácí palubovce 1:3.

Příbramští volejbalisté ve čtvrtfinále proti liberecké Dukle lépe načasovali formu a získali velké sebevědomí. Liberec nakonec prohrál celou sérii 0:3 na zápasy. | Foto: cvf.cz

„Dnes potvrdila Příbram svoji kvalitu a sebevědomí, které nabrala v té sérii proti nám. My jsme bohužel do té čtvrtfinálové série vstoupili velice vlažně, a to nás vytrestalo. Víc k tomu není co dodat,“ hlesl smutně Jakub Veselý, sportovní manažer VK Dukla Liberec.

Liberečtí hráči ztratili první set, díky dobré obraně ale získali druhou sadu a vrátili se zpátky do zápasu. Klíčem byla třetí sada, ve které se oba týmy tahaly o vedení. Vše dospělo do dramatické koncovky, kterou nakonec lépe zvládla Příbram a vyhrála 28:26. Ve třetím setu už hosté jasně dominovali a dokonali senzační, ale zasloužený postup mezi poslední čtyři nejlepší celky volejbalové extraligy.

„Jsme nadšení, jsme spokojení. Postoupit přes tak silný tým, který skončil třetí po základní části. Je to pro nás strašně skvělá věc, vidíte tu atmosféru. Nyní je před námi další výzva,“ usmíval se Lubomír Vašina, trenér Příbrami.

Pro Duklu tak končí sezoně velkým zklamáním. „Samozřejmě se mě to nehodnotí nejlépe. Přesně tohle je sport, jednou jsi dole, jednou nahoře. V závěru základní části jsme byli ve formě. Začneš play off a hraješ prostě špatně. Za dva týdny bychom takto spadnout neměli, je potřeba to vyhodnotit a zjistit, co se stalo, aby se to příště neopakovalo,“ uzavřel vše liberecký kapitán Lukáš Ticháček.