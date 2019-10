Přestřelka. Florbalisté Liberce zvítězili v Otrokovicích a v tabulce jsou osmí

V sedmém kole Superligy florbalu zajížděl Liberec do Otrokovic a chtěl nechat zapomenout na předchozí domácí debakl s Mladou Boleslaví. Nakonec se to Severočechům povedlo a po výhře 9:5 si připsali do tabulky tři body, díky kterým se posunuli až na osmé místo.

Liberec – Vítkovice 6:9. | Foto: Jaroslav Appeltauer