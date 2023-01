Smutný byl i kouč liberecké party. „Věděly jsme, že je to jen o jednom utkání a žádná oprava nebude možná. Jak řekla kapitánka domácích, ony do toho daly 120%, a i když my jsme se na ten zápas také připravovali, nebyli jsme ten tým, který by měl hrát o postup. Nehráli jsme dobře, což se odrazil do celkového průběhu zápasu. Ve třetím setu jsme to vybojovali, ale začátek čtvrtého setu nám nevyšel. Přičítám to tomu, že jsme do toho zápasu nevstoupili tak, jak jsme měli a nechali jsme domácí určovat tempo hry. Opravdu znovu gratuluji, protože si to vítězství Olymp zasloužil, hlavně díky útoku, kde byli lepší než my,“ uvedl trenér druhého celku nejvyšší soutěže Libor Gálík.

„Jsme nesmírně spokojeni s tímto cenným vítězstvím nad favoritem. Na domácí půdě jsme hráli opět velmi dobře, lépe jsme útočili i bránili na síti i v poli. Zařazení dvou liber v posledních utkáních se nám vyplácí. Vítězství bylo dílem celého kolektivu. Splnili jsme si jeden z vytyčených cílů této sezóny a od této chvíle se budeme připravovat na první vrchol této sezóny, Final Four,“ řekl Stanislav Mitáč, trenér PVK Olymp Praha.

Český pohár volejbalistek, čtvrtfinále:

Olymp Praha – Dukla Liberec 3:1 (21, 20, -21, 23)

Rozhodčí: Hladišová, Maršner. Diváků: 100.

Olymp: Šmídová, Kalhousová, Žáková, Brancuská, Virtová, Šimáňová, libera Pešková, Dostálová - Poloučková, Kopáčová, Kelnárová.

Dukla: Deisl, Šulcová, Blažková, Kvapilová, Kojdová, Nečasová, libero Kolářová. Střídaly: Frankevych, Kohoutová, Lyklema.