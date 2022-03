Do nečekané role se letos dostala liberecká Dukla. Po trenérské rošáde Michal Nekola – Petr Brom musela naskočít do předkola play off a to prakticky diváci v Liberci neznají.

„První utkání beru jako samotné play off, i když to je předkolo. Play off se zkrátka hraje jinak. Je to větším nasazení, agresivitě, hraje zde velkou roli počet chyb atd. Zde se nehraje na body, ale na vítězství. My jsme to dnešní utkán- nějak zvládli. Věděli jsme, že Brno sem přijede riskovat a ty jejich rizika jsme ustáli a vyhráli 3:0 a vedeme na utkání 1:0, přesto to zatím to vůbec nic neznamená,“ řekl liberecký kouč Petr Brom.

„Po nervózním prvním setu, kdy to bylo stále bodově vyrovnané, jsme se vzchopili a další dva sety už jsme předvedli to, co bych od nás očekával. Ukázalo se, k čemu směřujeme posledních pět zápasů. Dnes jsme využili naše lepší postavení ze základní části a zvítězili jsme v domácím prostředí. Nyní jedeme do Brna pokusit se zvítězit,“ uvedl pro portál cvf.cz Jakub Veselý, kapitán VK Dukla Liberec.

„Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát trpělivě a budeme se povzbuzovat po každém dobrém míči. A to si myslím i rozhodlo. Byli jsme trpěliví a zachovali jsme chladné hlavy v koncovkách. Hlavně vždy, když o něco s Brnem šlo, tak jsme pořádně zabojovali,“ prohlásil po vítězství nad brněnským sokem liberecký smečař Marcel Lux.

Do předkola nakonec muselo i SKV Ústí nad Labem, kterému vyfouklo elitní šestku Aero Odolena Voda. Ústečtí zakončili základní část výhrou 3:0 nad Ostravou a stejného soupeře, který je nepustil do Final Four Českého poháru, porazili v premiéře předkola 3:1.

„Vítězství v předkole playoff se počítá. Nejde o body do tabulky, ale o výhru. V obrazu naší hry bylo určitě více chyb na servisu a v útoku, než na co jsme jako družstvo zvyklí. Velké plus zápasu pro naše barvy je koncovka čtvrtého setu, kdy jsme za nepříznivého stavu 21:24 přetlačili pěti body v řadě. To podstatné je, že jedeme do Ostravy za vedení 1:0 na zápasy pro nás,“ řekl ústecký trenér Lubomír Vašina.

Ostrava předvedla dobrý výkon a v dnešní bitvě hodlá srovnat krok.

Předkolo play off, muži:

Ústí n. L. - Ostrava 3:1 (19, -23, 18, 24)

Liberec - Brno 3:0 (26, 17, 22)

18. 3. 17:00 Ostrava - Ústí n. L.

19. 3. 19:30 Brno - Liberec

22. 3. 18:00 Ústí n. L. - Ostrava

22. 3. 18:00 Liberec - Brno

1. kolo play off, ženy:

18. 3. 18:00 Liberec - Fr.-Místek

19. 3. 18:00 Liberec - Fr.-Místek

24. 3. 17:00 Fr.-Místek - Liberec

27. 3. 17:00 Fr.-Místek - Liberec

30. 3. 18:00 Liberec - Fr.-Místek