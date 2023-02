Vstup vyšel Pampuchu skvěle, když rezervu ligového Mělníka přehrával po brejcích. Pevná obrana a rychlé kontry daly Liberci náskok tří branek. Tým Olympiku, posilněn o několik jmen z prvního týmu, se ničeho nezalekl a odpověděl dvěma góly. Pampuch neupustil ze hry, která nesla ovoce a do sirény si dokázal udělat komfortní náskok, jelikož přidal další tři branky. Do druhého dějství však nastoupil jiný Liberec, pro Pampuch bohužel… Mělničtí také přepnuli na vyšší obrátky a rychle snížili na rozdíl dvou branek – 4:6.

Poté přišla vyrovnaná pasáž hry, kdy se rozvlnila sít na obou stranách. Od Liberce to byla ale gólová tečka. Domácí přešli na hru power-play a zamknuli Pampuch před jeho brankou. Šance měli ale i hosté, kteří několikrát mohli situaci vyřešit lépe a dopravit míč do prázdné brány. Místo rozhodnutí duelu ze strany hostí přišly údery na druhé straně. Brankář Bukhvak v zápase čaroval, měl i dobře postavené tyče, nicméně ani on vyrovnání nezabránil. Utkání diváky v hale muselo bavit, viděli čtrnáct gólů a kvalitní futsal s několika skvělými individuálními výkony. Vzhledem k vývoji utkání byli s bodem spokojenější domácí.

Branky: Nedostup 2, Joao Carlos 2, Wilder, Šuba, Babovák – Firman 2, Čermák, Lochman, Průcha, Wanacki, Gazquez. Pampuch: Bukhvak (Vik) – Gasquez, Beňo, Wanacki, Průcha – Ryšavý, Firman, Čermák, Lochman.

FC Brazil Kladno - Liberecké Gazely 9:1 (2:0)

Gazely zajížděly na Kladno opět bez několika stabilních členů kádru, ale ostatní hráči, kteří do utkání nastoupili, cítili odhodlání. To v úvodních minutách přenesli na palubovku a vypracovali si několik náznaků příležitostí. Ani jeden z pokusů však neskončil v síti a jak to bývá, zahřmělo na druhé straně – 1:0. Gazelám se několik minut před koncem poločasu podařilo vyrovnat, ale sudí branku neuznal pro údajný faul na brankáře. Po tomto momentu Liberec polevil v koncentraci a bylo 2:0.

Do druhé půle vstoupily Gazely opět slibně, aktivním pohybem dělaly domácím problémy a byly za to odměněny snižujícím gólem, který je vrátil do hry o body. V této pasáži hry se činili brankáři, protože obrany na obou stranách nebyly tolik důsledné. Liberec své šance neproměnil, a tak sedm minut před koncem udeřil Brazil a zápas rozhodl. Na tento gól poté navázal hned šestkrát a ze závěru zápasu udělal exhibici pro diváky. Všechny branky padaly po obrovských chybách hostů, kteří byli v posledních pěti minutách více než odevzdaní. Zasloužená výhra domácích, naopak krutý výprask pro hosty, kterým se vzdaluje vidina umístění na bronzovém stupínku.

Branky: Havlíček 2, Dlouhý 2, Havlena, Čičmanec, Zelenka, Neumann, Nesládek - F. Henzl. Gazely: Lukeš – Rajchman, F. Henzl, Hrdlička, Kordík, R. Tomášek – P. Henzl, Abrahám, Bohata, J. Moc, Gschwentner.

Další (15) kolo divize nabídne liberecké derby. Hostitelem tentokrát budou Liberecké Gazely, které první derby sezóny podlehly Pampuchu jednoznačně 7:2. Zápas je na programu v sobotu 11. února od 18 hodin v hale míčových sportu Sport Parku Liberec.

Jak vidí zápas trenér Pampuchu Luboš Vyhlídko: „Derby slibuje skvělou podívanou. Gazely nenechají nic náhodě a do zápasu půjdou na dvě stě procent, jak je jejich zvykem. My se i přes početnou marodku náležitě připravíme a doufám, že přispějeme k dobrému futsalu.“

Do zápasu s velkou pravděpodobností nezasáhne útočník Gazel Jaroslav Moc: "Ani jeden z týmů není po posledním kole v dobrém rozpoložení, ale nemyslím si, že by to mělo sebrat něco z náboje derby. My Pampuch nikdy neporazili a pokusíme se tuto kletbu konečně zlomit. Povede k tomu maximální nasazení od všech hráčů a kousek štěstí, který nám v některých bitvách v minulosti, proti Pampuchu chyběl."

Tabulka, divize A: 1. Wizards DDM Praha 31, 2. Arsenal Benešov 27, 3. Tiradores Ústí n. L. 27, 4. Pampuch Liberec 25, 5. Liberecké Gazely 23, 6. Brazil Kladno 20, 7. Mělník B 15, 8. Sapa Praha 15, 9. Brandýsek 8, 10. Reas Česká Lípa 3.