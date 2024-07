Zajímavostí letošního ročníku je spolupráce LTK a prestižního turnaje juniorů – Pardubická juniorka. V historických tabulkách tohoto turnaje nalezneme vítězná jména jako Tomáš Berdych, Ivan Lendl, Jan Kodeš a další. Vítěz letošního ročníku MČR v Pardubicích získá divokou kartu do hlavní soutěže Svijany Open. Do turnaje jistě zasáhne i domácí Matyáš Černý a Jonáš Kučera, který se vrací do koloběhu tenisu po zranění ramene.

Letošní zastoupení bohužel není tak zvučné. Nejvýše nasazeným je 146. muž žebříčku Nicolas Moreno De Alboran z USA, následuje 171. Hugo Dellien z Bolívie a první trojku uzavírá osmnáctiletá chorvatská naděje Dino Prižmić, který se nachází na 199. pozici žebříku ATP. Nejvýše nasazeným Čechem je Jiří Veselý (237.).

Proč dorazit na Svijany Open?

S aktivní kariérou se rozhodl rozloučit Roman Jebavý. Bývalý český reprezentant chce poslední turnaj odehrát právě v Liberci. Turnovský rodák za LTK nastupoval v Extralize i první lize. Na Challengeru nastoupí ve čtyřhře po boku Jiřího Veselého a bude to nasazený pár číslo jedna.

Svijany Open startuje v pondělí 29. července. Finále je na programu v neděli 4. srpna.