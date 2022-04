Mohlo to dopadnout všelijak. Holka z Prahy, s věčně odřenýma kolenama, která si i v první třídě zoufale plete tiskací b a d. Naštěstí už dneska tolik nepadám. Sport se stal téměř veškerou náplní mého života, v psaní jsem se zlepšila dost na to, aby mohlo být mým povoláním, a do hlavního města už jezdím jenom na návštěvy v šusťákách. Druhý domov jsem našla v podhůří Jizerských hor.