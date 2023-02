„Pokračujeme v posilování sportovního obsahu na Nova Action. Po mistrovství světa v Kataru a Rally Dakar je KSW v Liberci ideální příležitostí nabídnout na volně dostupném kanálu top událost z dalšího sportovního odvětví,“ říká Dušan Mendel, šéfredaktor sportu TV Nova. Přímý přenos odvysílá i Voyo, které předchozí galavečery KSW nabízelo exkluzivně. „Kdykoliv se v KSW objevilo české jméno, sledovanost byla rázem výrazně vyšší. O galavečer z Liberce očekáváme rekordní zájem, proto chceme přenos udělat co nejdostupnější,“ dodává Mendel.

Galavečeru budou dominovat zápasy v těžké váze. Premiérově se v KSW představí Viktor Pešta, soupeřem mu bude Daniel Omielańczuk, který kontroverzně porazil Michala Martínka na KSW 75 v říjnu 2022. Martínek měl v Liberci také zápasit, kvůli zranění ale nakonec nenastoupí. O česká jména na fight kartě nebude nouze, potvrzená je účast Petry Částkové, Dominika Humburgera a Frederica Komuenhy. V hlavním zápase se představí šampion těžké váhy Phil De Fries, který se pokusí o osmou obhajobu titulu – jeho vyzyvatelem bude Američan Todd Duffee, který v roce 2012 dokázal De Friese porazit na půdě UFC. V souboji kickboxerů a dalších těžkých vah na sebe narazí Arek Wrzosek a Slovák Tomáš Možný, druhým zástupcem slovenské MMA scény bude Matyas Viszlay, který se utká s Komuenhou. Včera KSW oznámila další české jméno, bývalý boxer David Hošek se utká se Švédem Andreasem Gustaffsonem.

Vémola, nebo nic! Hradecký bijec Kincl zápasit nebude: Odveta je osobní věcí

KSW plánuje před akcí uspořádat v Praze den pro média s vybranými hvězdami organizace a bojovníky, kteří se představí na galavečeru v Liberci. Datum a další konkrétní informace by měla organizace oznámit v následujících dnech.

V sobotu 15. dubna dojde k historicky prvnímu turnaji OKTAGONu na severu Čech v Liberci v Home Credit Areně, kde bude svůj trůn hájit „Král severu“ Jan Malach, rodák z Liberce. Fanouškům, kteří na tento turnaj na čekali roky, se představí špička domácí MMA scény včetně „Melouna“ Petráška. Zažijete i velký návrat knockoutera Jiřího Fošuma, který se v kleci ukáže po dvou letech.

Hlavním tahákem ale bude Karlos „Terminátor“ Vémola. Tento souboj bude jeho návratem do klece po devíti měsících a je to pro něj „Cesta do střední váhy“ (do 84 kg) na titulový zápas s Patrikem Kinclem. V Liberci bude zápasit v domluvené váze do 88 kg. Jméno soupeře není ještě známe.

„Vítězstvím v Liberci se bude chtít pozitivně naladit na souboj s Kinclem, který pro něj má i velmi osobní nádech. Tento duel se měl uskutečnit už na konci roku v pražské O2 Areně, ale z důvodu Karlova zranění se nekonal,“ připomněl Jakub Schröder, PR manažer Oktagon MMA.