ředposlední Česká Lípa totiž doma v pátek hostí poslední České Budějovice. Démoni nutně potřebují tři body, aby ještě oživili své naděje na záchranu. Porážka by znamenala defacto sestup do druhé ligy.

Na Žabinské Vlky z Brna ztrácí Severočeši čtyři body. Právě v Brně zakončili loňský rok tvrdou porážkou 1:7, která Lípě notně komplikuje boj o záchranu. „Vsadili jsme tam všechno na jednu kartu a postavili to na šesti lidech. Prvních deset minut nebylo špatných, ale pak jsme totálně selhali a Vlci nám gólově utekli. Po změně stran jsme se snažili, ale ztrátu jsme nedohnali. Ukázalo se, že naši mladí hráči v tom zápase prostě neměli potřebnou kvalitu,“ zavzpomínal českolipský trenér Karel Kruliš na poslední zápas.

V pátek od 20.30 to bude pro Démony zápas sezony. „Věřím, že jsme nachystaní. Trénovali jsme, do týmu se po zranění vrátili Švec a Caizl. Navíc máme dvě posily. Z Turnova přišel Jakub Matějka a Míra Václavík hrál třetí ligu za rezervu Bohemky. Oba kluci hráli velký fotbal, futsal je pro ně novinkou. Na tréninku se ale oba jevili dobře. Nám chyběla ta dravost a fotbalovost. Tým jsme trochu okysličili, tak věřím, že nám to pomůže,“ doufá.

Proti týmu z jihu Čech se dá očekávat, že by se Česká Lípa měla tlačit dopředu. Není už prostě na co čekat.

„Budějovice mají nevyzpytatelný kádr, který je složen z fotbalistů. Po taktické stránce to bude trochu problém. Asi to nebude hezký futsal, ale důležité jsou body. Na ten hezký futsalový projev už jsme v několika zápasech dojeli. Musíme to urvat silou vůle a srdíčkem. Bude potřeba na ně od začátku vletět, napadat a nedat jim šanci na protiútoky. To by mohl být recept na vítězství,“ zdůraznil Kruliš.

Všichni futsaloví Démoni věří, že v pátek večer se bude v jejich kabině slavit tři body na které v Lípě čekají od 3. října 2021. V opačném případě by se Démoni dostali do neřešitelné situace.

„Nikdo si nechce připouštět, že bychom ten zápas nezvládli. Naopak. Pokud by se tak stalo, byl by to konec,“ přiznal Kruliš.

Ten je před důležitou bitvou logicky hodně nervózní. Pád do nižší soutěže by pro Českou Lípu byl sportovní tragédií.

„Zrovna po pondělním tréninku jsem se v jednu hodinu v noci vzbudil a do čtyř jsem myslel na futsal. Je to těžké, dvanáct let se snažíte něco budovat a najednou se vám to může zbortit jako domeček z karet. Situace je vážná, je to těžké. Ale rozhodně to nechci klukům dávat do hlavy. Všichni věříme, že to prostě zvládneme,“ dodal kouč českolipských Démonů.

V prvním vzájemném zápase uspěla Česká Lípa, která v říjnu slavila v Českých Budějovicích výhru 4:1.

Teplice hostí Brno, překvapí Liberec?



V pátek od 20 hodin nastoupí ke svým prvním letošním zápasům hráči Teplic a Liberce. Svarog doma hostí celek Žabinští Vlci Brno a očekává se jasná výhra. „Na zápas jsme natěšeni. Od pondí jsme začali s tréninkem i s budoucími posilami, očekáváme od Vlků bojovný výkon. Naopak od nás očekáváme navázání na naše výkony, takže to je dle mého ideální start do ligy po krátké přestávce,“ nechal se slyšet Tomáš Künzl, asistent teplického trenéra. Liberec naopak čeká těžká šichta, jelikož hraje na půdě mistrovské Plzně. Parta okolo trenéra Vrabce může pouze překvapit. „Jedeme tam s cílem potvrdit odvedený výkon proti Teplicím a zase to Plzni, co nejvíce znepříjemnit, aspoň minimálně jako v domácím zápase. Chceme jasně ukázat, že nebudeme pro nikoho snadným soupeřem,“ má jasno liberecký kouč Karel Vrabec. Ústecký Rapid hraje v neděli, když doma od 19.30 hostí celek Mělníka, na který ztrácí jediný bod.