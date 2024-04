"Jakékoliv finále je nádherné. Jsme v něm po několika letech, a na to minulé roky vzpomínáme. Bude mít důstojný rámec, otevřou ho hymny. Věříme, že fanoušci zaplní v hledišti všechna místa," řekl před čtvrtečním střetnutím Pavel Šimoníček, ředitel VK Dukla Liberec.

Divákům vyšel severočeský klub vstříc. Vstupné je pouze 100 korun, tedy o třetinu levnější než v moravské metropoli. Plus jsou k mání různé slevy.

Na podporu libereckých příznivců spoléhají i samotné hráčky Dukly. Ostatně před vlastním publikem dokáží moravského soka, který je pasován do role favorita, udolat. To si ověřily už v základní části nejvyšší soutěže.

"Šelmy jsou velmi kvalitní, zkušené družstvo, už první zápas doma hrály výborně. Doufám, že jim to vrátíme u nás. V Brně byla parádní atmosféra, tak doufám, že bude taková i v Liberci,“ prohlásila Lucie Kolářová, libero liberecké party.

Liberecká děvčata, po nečekaném vyřazení mužů už ve čtvrtfinále play off s Příbramí, drží prapor ambiciózního libereckého klubu.

"Holky šly ze základní části ze stejného startovacího místa jako muži, ze třetí pozice. Vyřazení mužů nás sice mrzí, ale děvčata nejsou žádné Popelky. Věříme, že přání fanoušků naplní právě ony. Šelmy jsou zkušené, my ale můžeme vsadit na dravé a odhodlané mládí. Pokusíme se soupeřky unavit, sérii natáhnout, plaqy off je náročné. Uvidíme, zda nám to Brňanky dovolí, ale věříme si," uvedl Šimoníček.

