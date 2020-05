„Moje kariéra bude pokračovat v Děčíně, kde jsem podepsal novou smlouvu. Kontrakt je na tři roky,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Deník skvělý smečař, majitel řady ocenění či tradiční účastník prestižních All Stars Games.

Pro fanoušky děčínského basketbalu je vaše rozhodnutí skvělá zpráva!

Doufám, že ano. Rozhodl jsem se tak sám, takže i já jsem spokojen.

Bylo to těžké rozhodování?

Neříkám, že jsem kývl hned, nějaký čas na rozmyšlenou jsem si vzal, ale nejednalo se o nějaký extra dlouhý čas. Určitě se nejednalo o měsíce.

Dlouhodobě patříte v NBL k top hráčům, určitě se o vás zajímali i jinde…

Ano nějaké nabídky byly, ale v podstatě žádná mě nezaujala natolik, abych něco měnil a opustil Děčín.

Klubový generální manažer Lukáš Houser podepsal i další klíčové české hráče, kostra děčínského týmu zůstane. Je to dobrá zpráva?

Podle toho, co vím, tak až na Lukáše Feštra zůstaneme pohromadě. Uvidíme, co se s naším kádrem na novou sezonu ještě přes léto stane.

V kádru jste měli tři cizince. Šikula Lamb Autrey a další americká akvizice pivot Klinton Carlson patřili mezi opory. Umíte si představit sezonu bez hráčů ze zahraničí?

Tady jsou dvě klíčové otázky. První je, zda situace ohledně koronavirové krizi jejich angažování třeba i vzhledem k cestování vůbec dovolí. Jestli budou třeba nějaké výjimky. A druhá? To jsou finance a ekonomická situace klubu, do které sice nevidím, ale rozpočet je logicky nějak nastavený a omezený.

ŠANCE PRO MLÁDÍ

Varianta Národní basketbalové ligy bez cizinců by asi na druhou stranu dala prostor českým hráčům.

Určitě. Říkám, že pokud by zůstaly zavřené hranice a NBL se skutečně odehrála v kompletně českém složení, tak by to byla pro zdejší mladé hráče nejlepší varianta. Když není kam jinam sáhnout, dostali by prostor kluci z mládeže. Už loni vyběhl nějaký 16letý klučina a podobných bylo a může být víc. Kluby by v tomto případě navíc ušetřily peníze.

Jaká vlastně ta nedohraná sezona pro ambiciózní děčínské Válečníky byla?

Pár zápasů nám uteklo o pár bodů, a to ani nemluvím o derby zápasech s Ústím, tak to bylo vždy strašně těsné. Liga se ani nedohrála. Na rovinu říkám, že nemám rád, takové co by bylo, kdyby bylo, ale podle mě jsme se ke konci zvedali, porazili jsme Pardubice a měli před sebou důležitý zápas z USK Praha. Věřím, že by to bylo ještě zajímavé…

Jak se změnil Děčín po téměř šokující trenérské rošádě Pavel Budínský – Tomáš Grepl?

Je to jiné, každý trenér má jinou strategii.

Ale diváci byli možná zvyklí z posledních sezon na malinko víc…

Tu sezonu před tím, jsme na tom byli taky hůř a před vyřazovací částí se zvedli. A pak už pod trenérem Greplem skončili taky druzí. Myslím, že Děčín je tým pro play off, které je specifické, jde o všechno a my ho zvládáme. Podívejte třeba na Svitavy, dlouhodobou část končily druhé, ale do finále se nedostaly. My opakovaně ano a nikdo nemůže říct, jak by to dopadlo tentokrát.

DŮLEŽITÝ JE TÝM

Jak jste byl spokojen s osobními výkony? Čísla máte opět dobrá. Mimo jiné 15 bodů a skoro sedm doskoků na zápas!

Každý hráč je spokojený, když cítí důvěru. Já dostal 30 minut na zápas, tak jí asi mám a od toho se vše odvíjí. Na druhou stranu jsou v basketbale strašně důležité týmové věci.

Máte tituly s Nymburkem, opakovaná finále s Děčínem. Teď se vzpomíná na to první před pěti lety, kdy se na zimním stadionu tísnilo pět tisíc lidí.

Na to se vzpomíná dobře. Vybavuji si každý titul, každé finále. Zatímco s Nymburkem se první místa brala skoro jako povinnost, úspěch s Děčínem byl o mnohem větším úsilí a euforii. Pocit to byl fakt silný. Nymburk má oproti tomu šest skvělých cizinců a top české hráče z nároďáku, kteří kvalitu ukázali třeba i famózním úspěchem na mistrovství světa v Číně.

Nedohranou sezonu by Děčín mohl vyšperkovat úspěchem v zatím odloženém finále evropského poháru AAC. Soupeřem by byly Pardubice. Chcete hrát?

To je těžké. Nám odcestovali tři cizinci ze základní sestavy, Pardubice tam měly ze zahraničí snad jen jednoho hráče. Už to nebude ono, bez běhu sezony. Otázka je, jak je kdo v této situaci připravený. Já vůbec nevím.

Jak jste se v sobě pandemie chystal vy?

Přírodní cestou, co příroda dala. Na řadu přišlo štípání dřeva, kácení stromů, krumpáč. Je fakt, že jsem si byl i zaběhat, nezapomněl jsem na posilování. No venkovní běhání s rouškou, to byla věc. Hodně mi chyběl koš, klasická týmová příprava, která se snad pomalu rozjíždí.

Ovlivní český basketbal koronavirová krize?

Nedokážu říct, jaký bude mít na české a světové kluby dopad.

Ve středu zasedá výkonný výbor České basketbalové federace. Projedná pořadí nedohrané soutěže, uvažuje se i o jejím rozšíření o Jindřichův Hradec a Písek?

V otázce rozšíření jsem nestranný. Víc týmů, víc zápasů pro diváky. Otázka je, jaká by byla kvalita. To se musí zvážit. Za mě je asi jedno, jestli bude hrát 12 nebo 14 klubů.

Na další korunovaci Nymburka se asi shodneme…

Jistě, ale určovat, kdo bude druhý a třetí mi přijde hodně nefér. Jak jsem říkal, play off přináší jiné zápasy, jiný náboj, jiné pořadí.

FAKTA, STATISTIKY

Jméno: Tomáš Pomikálek.

Klub: Děčín.

Datum narození: 7. 7. 1989, v Liberci.

Výška: 200 cm.

Váha: 95 kg.

Post: K/P.

Největší týmové úspěchy:

– Reprezentace ČR A tým

– 2x účast na ME U20 (2. místo divize B)

– 3x Mistr ČR

Největší individuální úspěchy:

– Vítěz Slam Dunk Contestu ČR (2011)

Sezona NBL 2019/20:

Minuty na zápas: 29,7

Body na zápas: 15.

Doskoky na zápas: 6,9 (obranné: 2,6, útočné: 4,3).

Bloky na zápas: 0,3.

Asistence na zápas: 1,1.

Získané fauly na zápas: 3,7.

Užitečnost na zápas: 16,6.