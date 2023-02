Skvělá atmosféra, světelná show a devět kvalitních zápasů se čtyřmi českými zástupci. To byl turnaj KSW 79, který si přímo v aréně nenechalo ujít přibližně tři tisíce diváků. Jako první se představil Frederico Komuenha hájící české barvy. Bohužel podlehl Matyasi Viszlayovi ze Slovenska.

Ve druhém zápase večera byl k vidění česko-polský ženský souboj. Petra Částková ukázala bojovnické srdce, když vydržela všechna tři kola. Na vítězství to ale bohužel nestačilo a na body zvítězila Natalia Baczyńska-Krawiec.

V dalším utkání vyhrál krásným head kickem via KO Francouz Ramzan Jembiev, který poslal k zemi Brazilce Delfina. Čtvrté utkání přineslo největší nevoli diváků. To když rozhodčí poměrně předčasně ukončil hned v prvním kole souboj mezi švédským vikingem Gustafssonem a Davidem Hoškem z Česka. Dle rozhodčího se český borec nebránil dostatečně aktivně a vítězství tak přiřkl soupeři.

„Když se někdo v MMA aktivně nebrání, musí se zápas ukončit. Jestli chce Hošek odvetu, může být,“ pronesl v ringu výzvu Andreas Gustafsson. „Moje chyba, nechal jsem se jednoduše hodit. Přišel blbej moment, kdy jsem se objevil ve dvojáku, on začal házet rychlé údery. Nechtěl jsem je do obličeje, než jsem něco vymyslel, rozhodčí to ukončil,“ reagoval Hošek.

Následně porazil Brian Hooi z Nizozemska bulharského soupeře Jivka Stoimenova. V souboji těžkých vah polských veteránů uspěl Michał Kita. Polsko-slovenský zápas dvou obrů vyzněl lépe pro Arkadiusze Wrzoseka, který systematickým kopáním do levého lýtka Tomáše Možného neumožnil slovenskému bijci opírání se do svých tvrdých úderů.

A pak už to přišlo! Hlavní předzápas večera obstaral domácí borec Dominik Humburger, působící také jako četař v armádě. Při krásném nástupu jej doprovodili právě kolegové z armády. Diváci v hale byli u vytržení. Po celý zápas vydatně fandili a 'Hambáč' se jim odvděčil těsným vítězstvím na body nad Brazilcem Buenem.

V posledním zápase večera, který byl zároveň titulovým, vyzval Američan Todd Duffee držitele pásu Phila De Friese z Velké Británie. Vyzyvatel tahal od začátku za kratší konec a ještě v prvním kole rozhodl o své obhajobě De Fries.