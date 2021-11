„Byl to jednodušší zápas, než jsme čekali. Máte pravdu, že jsme rozhodli v první třetině, kterou jsme sehráli skvěle. Pak už jsme na výkon nedokázali navázat, bylo to kostrbaté, ale náskok jsme uhlídali a zaslouženě postoupili dál,“ řekl liberecký trenér Zdeněk Skružný.

FBC Liberec je na vítězné vlně. „Jsme sebevědomější, v určitých momentech se i mladší hráči věří. Jsme pečlivější do obrany, což taky stojí za dobrými výsledky. Pokusíme se formu udržet ještě čtrnáct dní do reprezentační pauzy, pak nabereme síly. Teď se ale soustředíme na zápas do Mladé Boleslavi, kde budeme bojovat o dobrý výsledek," slíbil Skružný.

Naopak v českolipské kabině zavládlo logicky velké zklamání. „Troufám si tvrdit, že šlo o jeden z našich nejhorších výkonů v sezoně. Možná dokonce ten úplně nejhorší. Vůbec nám to nesedlo, energie na hřišti byla mizerná. Musíme si to do víkendu nějak srovnat v hlavách. Pokud chceme pomýšlet na setrvání v nejvyšší soutěži, tak tahle hrát zkrátka nemůžeme,“ zdůraznil Radek Krajcigr, útočník České Lípy.