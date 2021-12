Aero doma v napínavém souboji nakonec zdolalo libereckou Duklu. „Samozřejmě jsme tady chtěli uspět. Jak já říkám, hráli jsme, bránili jsme, byli jsme o něco horší, co se týče těžkých míčů. Tam nám chyběla větší úspěšnost smečařů, tam nás táhnul akorát Křesťan, a táhnul to dobře. Jak už jsem řekl, nedokončovali jsme naše chycené balony, to nás trápilo a tam byl ten rozdíl,“ řekl „Petr Brom, trenér VK Dukla Liberec.

Lepší výsledek očekával i kapitán Dukly. „První zápas ve dvojzápase v Českém poháru, chtěli jsme tu vyhrát, nepovedlo se. Tak doufám, že jim to vrátíme u nás v Liberci,“ uvedl Jakub Veselý.

Domácí byli spokojení, výsledek je pro ně nadějný. „Bylo to vyrovnané utkání ve všech setech, rozhodovalo se v koncovkách. Jsem rád, že jsme to utkání vyhráli za tři body a udělali jsme si dobrou výchozí pozici do odvety, která bude určitě hodně těžká. Teď se musíme připravit na sobotu do Příbrami, tam bude zápas asi ještě těžší. Vítězství patří celému kolektivu, hrozně nám dneska pomohl Honza Svoboda,“ uvedl pro portál cvf.cz Martin Kop, trenér Aero Odolena Voda.

Ústečtí v bitvě s Ostravou nedokázali zopakovat nedávnou ligovou výhru. Trenér poražených označil zápas za nepovedený. „Do odvety jsme si nepřipravili dvakrát dobrou výchozí pozici. Věřím, že teď v sobotu v lize budeme hrát víc kolektivně a že se nám vrátí bojovnost a soudržnost v týmu,“ uvedl ústecký trenér Lubomír Vašina. Podobně situaci viděl i kapitán SKV. Výhru Ostravy označil za zaslouženou, ústecký výkon za unavený.

„Byl to důležitý krok na palubovce Ústí, které doma hraje velmi dobře, o čem jsme se dnes přesvědčili. Sice to nebyl ten nejhezčí volejbal, ale vyhráli jsme a to je důležité,“ prohlásil Richard Vlkolinský, trenér VK Ostrava.

Český volejbalový pohár 2021/22 muži, čtvrtfinále, 1. duely:

Aero Odolena Voda – VK Dukla Liberec 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 26:24)

SKV Ústí nad Labem – VK Ostrava 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 20:25)