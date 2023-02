"Máme na svém kontě už deset trofejí v Českém poháru, celkově dvanáct a chceme přidat další. Je to ceněná trofej, prestižní. Každý si to uvědomuje a pamatuje na to. Chceme uspět, navázat na předloňské vítězství a udělat další zápis nejen do klubové historie. Zkusíme to," řekl šéf libereckého klubu.

Duklu čeká první vrchol sezony. V semifinále Final Four má hratelný los, Beskydy

Šimoníček pohár vnímá i jako dobrou prezentaci pro sponzory. "Ve Final Four se na vás každý podívá, ale historie už se neptá, kdo byl druhý a třetí. Na očích je vítěz a my chceme v Kutné Hoře zvítězit."

Beskydsko, jeden z nejslabších klubů české extraligy, to byl pro partu z Podještědí příjemný soupeř, pro Duklu milosrdný los. "Letos jsme měli štěstí, loni smůlu, kdy se nezachoval pavouk, na poslední chvíli se měnila pravidla a my nedostali Ostravu, ale Karlovarsko. Nyní budeme mít cestu trošku jednodušší, na druhou stranu jsme měli těžké čtvrtfinále. I zde se tentokrát měnila pravidla, kdy se hrálo pouze na jedno vítězství, ale zvládli jsme to," připomněl nástrahy významné soutěže Šimoníček.

Program Final Four Chance Českého poháru mužů 2022/2023:

neděle 26. února – semifinále

16:00 Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec

19:30 VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice.

pondělí 27. února

17:10 finále.