Do začátku zápasu vstoupili trochu lépe Jablonečtí, kteří se ujali vedení 2:0. Pak už ale domácí hráči ožili, začali se koncentrovat a krůček po krůčku navyšovali náskok. Ve třinácté minutě svítil na tabuli stav 10:4 pro Liberec. Do konce poločasu už se hra vyrovnala, Liberečtí ještě zvýšili svůj náskok na osm branek. Do kabin se šlo za stavu 16:8 pro liberecké muže. V prvním poločase bylo k vidění spousta technických chyb a nesupořádaná hra. Liberec získával převahu hlavně rychlostí.

Trenér házéné Matěj Ploch ve finále soutěže o titul Trenér mládeže

Ve druhém poločase se obrázek hry otočil. Domácím se přestalo dařit v zakončení, když mnohdy nedokázali proměnit ani tu nejjasnější brankovou příležitost. Jablonec se rychle dotáhl a byl na dostřel dvou branek. Poté už Liberec přitvrdil obranu, zrychlil hru a Jablonci došly síly. „Liberec hraje moderní handball s rychlým přechodem do útoku. My jsme si svoje šance sice vytvořili, některé i proměnili, některé ne, ale domácí přesto ihned reagovali a jednoduše skórovali. Týmová souhra byla jednoznačně na liberecké straně. Proto se Liberec pere s Duklou Praha B o první místo v tabulce. Myslím si, že jsme podali nadstandartní výkon, opět byl výborný Vašek Novák v bráně, ale na domácí Liberec to bohužel nestačilo," hodnotí utkání trenér Jablonce František Dědeček.

Trenér domácích Ondřej Harbich popisuje zápas z pohledu vítězného mužstva: „Po neúspěšném utkání na Dukle jsme se chtěli co nejrychleji vrátit zpět na vítěznou vlnu. Do zápasu jsme vstoupili s vysunutou obranou. Chtěli jsme eliminovat střelecké spojky hostů, Hánu a Trejbala. To se nám sice dařilo, ale bohužel jsme v obraně nechávali hodně prostoru, kterých hosté využívali a dostávali se do jasných brankových příležitostí. Naštěstí jsme se mohli opřít o gólmana Soukupa. První polovina druhého poločasu se nám vůbec nevydařila dle představ. V obraně jsme si počínali dost pasivně, v útoku jsme si nedokázali poradit s tvrdou obranou hostů a ve 45. minutě jsme vedli jen o dvě branky. Naštěstí se naše hra opět zvedla, zlepšili jsme obranu, zákroky pomohl Soukup a v útoku jsme dokázali své šance proměnit. Důležité je, že jsme se dokázali oklepat z vysoké prohry na Dukle a vrátili se na vítěznou vlnu."

Michal Hájek, Liberec Handball