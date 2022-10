"Letos poprvé startovala také naše malá skupinka dospěláků. Choreografie DO IT TO IT obsadila 3. místo. O umístění se zasloužila Horychová Eliška, Řezáčová Aneta, Králová Lucie, Chroustovská Maky, Straková Sára, Vacek Michal a Kučera Adam," sdělila šéfová Taktu Kateřina Štěpánková.