V rytmu DISCO - disciplína HOBBY DISCO FORMACE DĚTI s choreografií OCHUTNEJ TEN POCIT vyhrála a 3. místo obsadila formace V BAZÉNU. V disciplíně DISCO SHOW 2. LIGA DĚTI zvítězila choreografie s názvem DOBA TUZEXOVÁ.

Junioři v disciplíně HOBBY DISCO MALÉ FORMACE se svou sestavičkou STARDUST obsadili 1. místo a formace BBANG! skončila druhá. Ve stejné disciplíně tančily také dospělačky LIGHT OF THE SEVEN, které byly druhé.

V dospělé kategorii EXTRALIGA MALÉ SKUPINKY soutěžila formace V PAVUČINĚ, která obsadila 2. místo. Blok uzavřel liberecký OLDSCHOOL TEAM, rodiče a přátelé Taktu, s formací BE FIT! obsadili 1. místo.

V bloku ART zvítězila skupinka dětí v HOBBY ART FORMACI s názvem BELIEVE ME.V disciplíně CONTEMPORARY II. LIGA JUNIOŘI zvítězil skupina Taktu s názvem TOXIC. Formace s názvem CORRUPTED vyhrála v disciplíně HOBBY ART DOSPĚLÍ MALÉ FORMACE.