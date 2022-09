„Bylo to náročné utkání, ale soupeř hrál přesně to, co jsme od něj čekali. Jsme rádi, že se nám podařilo otočit nepříznivý vývoj a nejvíc jsme rádi za tři body. Můj hattrick je zásluha celého týmu. Je to teprve první vítězství. Musíme makat dál,“ má jasno Marek Bína, liberecký střelec hattricku.

„Jeli jsme do Liberce s odhodláním odvézt nějaké body. Začalo se v celku opatrně. Když se nám podařilo otočení skóre, přišel faul, který znamenal prodloužený pokutový kop. Během posledních dvou minut prvního poločasu jsme de facto ztratili zápas. Druhý poločas si soupeř výsledek pohlídal. A my odjíždíme bohužel bez bodu,“ smutnil Martin Ráliš, hráč Vysokého Mýta, které je stále bez bodu.

FTZS Liberec - Nejzbach Vysoké Mýto 6:4 (4:3)

Branky a nahrávky: 12. M. Bína (P. Bína), 18. Benek (10 m kop), 20. Benek (Žoček), 20. Žoček, 25. M. Bína (P. Bína), 39. M. Bína (Novotný) – 13. Formáček, 16. Formáček (M.), 17. Vogt (vla.), 34. Formáček (Jiráský)

Liberec: Vogt (Dlask) – Janouš, Jelínek, Novotný, Bína M., Benek, Daněk, Knejzlík, Bialek, Bína P., Žoček, Vik.