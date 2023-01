Liberečtí ale ukázali svoji zkušenost, nepolevili ze svých taktických plánů a odměnou jim byl snižující gól. Čas utíkal pro hosty velice rychle a v závěrečných minutách se odhodlali ke hře power-play, kterou mají dobře secvičenou. To se nakonec i potvrdilo, jelikož na 3:3 srovnal kapitán Hybner. Ve zbytku utkání diváci viděli už pouze náznaky šancí.

Branky: Dvořák 3 – Čermák 2, Hybner. Pampuch: Bukhvak (Vik) – Hybner, Gasquez, Wanacki, Průcha – Bláha, Lochman, Firman, Čermák.

Liberecké Gazely – SK Olympik Mělník B 4:8 (1:6)

Gazelám se vstup do nového roku vůbec nepovedl. Olympik přijel do Liberce posílený hned o několik hráčů z A mužstva, včetně kanonýra Gabča a kvalita byla minimálně v úvodních minutách jasně na kopačkách Středočechů. Než se Gazely rozkoukaly, prohrávaly o dva góly. Především ten první, z kopačky Šilera, byl famózní a museli mu zatleskat i domácí příznivci. Šiler do 13. minuty zkompletoval čistý hattrick a hodil tak rukavici spoluhráči Šubovi, který se nenechal zahanbit a do poločasu ho také nasázel. Hráči Gazel sice hru maličko vyrovnali, měli také svoje šance, ale buď je zahazovali nebo jim stál v cestě brankář Bouška, který odchytal výborné utkání. Po poločasovém hvizdu šli domácí do šaten hodně zlomení, na světelné tabuli svítilo 1:6.

Do druhého poločasu přišel sice jiný tým, Gazely zlepšily pohyb a dostávaly se do velkého množství šancí, ty ale proměňovaly tak z jedné třetiny a nějakému dorovnání nebo dokonce otočení skóre nic nenapovídalo. Pro domácí budiž útěchou, že dokázali vyhrát alespoň druhý poločas 3:2 a nastavili si hlavy správným směrem k dalšímu zápasu.

Branky: Abrahám, F. Henzl, Gschwentner, Beníšek - Šiler 3, Šuba 3, Kalabis, vlastní. Gazely: Lukeš –Drzymala, F. Henzl, P. Henzl, Rajchman, Pokorný – Bohata, Abrahám, Beníšek, Moc, Gschwentner.

Gazely nevyužily možnost posunout se na 2. místo tabulky a místo toho klesly ze čtvrté na pátou pozici. Pampuch se díky dělbě bodů s Tiradores udržel v TOP3, právě před jejich pátečním soupeřem. Soutěž pokračuje hned tento víkend… Gazely budou mít opět výhodu domácího prostředí – v sobotu od 19 hodin přivítají Ústí nad Labem. O den dříve zajíždí Pampuch na horkou půdu do Benešova, utká se první se třetím.