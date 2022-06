Parametry krkonošského hlavního závodu jsou poměrně přísně. Na půlmaratonské trati závodníci nastoupají 1350 výškových metrů. „Myslím, že běhání v horách ještě nemá v Čechách takovou tradici. Bude chvíli trvat, než se lidé naučí, že není hanba do kopce jít. A zatím se toho spíš bojí, takže na takhle těžký se nehlásí široká veřejnost," hodnotí účast ředitel závodu Roman Šinkovský. Kdo měl z delší tratě respekt a přesto si v Harrachově zazávodit chtěl, mohl si vybrat z šesti nebo dvanácti kilometrové trasy.

Naopak možnost kvalifikovat se na MS přitáhla pozornost mladých atletů. Nejlepším z nich byl v sobotu Marek Effenberger (2:02:06). „Čekal jsem, že to bude těžké a bylo to těžké. Nejhorší byl poslední seběh. Do cíle závěrečnou sjezdovkou už jsem nějak vyškrabal po čtyřech," popisuje mladý běžec, který si svým výkonem pojistit start na světovém šampionátu.

Přísný závěr naopak nechutnal sedmému Martinu Gogelovi (2:19:26). „Moc mi to nesedlo, bylo to hodně drsné. Půlmaratonská vzdálenost je fajn, ale mám radši něco trochu rovinatějšího. Třeba Jeseníky," směje se Martin a přibližuje jeho představu rovinatějšího terénu. Právě tam ho čeká další závod, Jesenický maraton.

Závodníci na nejdelší trase několikrát křižovali hřeben Čertovy hory, nechyběly ani dva brody a mladými borci zmiňovaný závěr kotlem skokanského můstku. Nejrychlejším mužem dne se stal podle očekávání Vítek Pavlišta (1:55:38). Nejen že s přehledem vyhrál, ale dokázal také vytvořit nový traťový rekord.

Jako zatím jediný dokázal stlačit čas pod dvě hodiny. „Že poběžím jsem se rozhodl asi ve středu. A bylo to určitě příjemnější než běžet trénink," říká svěží vítěz. „Mám to tu moc rád. Do osmnácti jsem skákal na lyžích, takže tu zažívám příjemnou nostalgii. Jen na ty můstky je teď opravdu smutný pohled," dívá se Pavlišta vzhůru.

V ženské kategorii byla nejrychlejší Helena Uhlířová (2:32:27). Drobná blondýnka se širokým úsměvem už pár minut po doběhu povzbuzuje další závodníky v posledním stoupání. „Já mám asi nějaké štěstí na dobrou regeneraci. Po závodech nikdy nebývám unavená, naopak mě to nabije energií a mám chuť si užívat si života," usmívá se běžkyně.

Helena běhá teprve dva roky. „Byla jsem asi dvakrát taková, v běhu jsem bývala ve škole vždycky ze všech nejhorší. Ale úplně jsem změnila životní styl a stravu a poprvé jsem vyběhla v dubnu před dvěma lety. Takže jsem příklad toho, že může začít opravdu kdokoliv," vypráví Uhlířová. Dnešní závod si užila. S nadsázkou říká, že si vždycky přála absolvovat závod v nějaké exotické krajině, ale v Harrachově se jí splnilo všechno. „Zažila jsem hory, krásnou přírodu, brodila jsem se vodou, bylo mi vedro jak na poušti a na trati byl i sníh, takže už nikam jezdit nemusím," raduje se vítězka, pro kterou závodní sezóna rozhodně nekončí. S manželem je čeká například několik závodů ve swimrunu nebo běžecká Beskydská sedmička. Ale zítra bude jen jíst a zaslouženě odpočívat.

Harrachovský skyrace je předposledním ze čtyř závodu série Gr8 trails. Tenhle rok už proběhly závody na Podorlicku, v Hradci Králové a v září je doplní ještě trasa v Českém ráji.