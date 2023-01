„Musím říct, že jsem rád, že jsme to konečně zvládli. Začali jsme zostra a pak jsme museli ubránit dvanáct minut s pěti fauly. Druhý poločas jsme hráli naší hru a myslím si, že jsme Démony do ničeho moc nepustili. Děkuju klukům za poctivý výkon," pochvaloval si Karel Vrabec, kouč Liberce. Ten poskočil na příčky, které zaručují postup do play-off.

Démoni spadli na deváté místo, předposlední Vysoké Mýto na ně ztrácí tři body. „Derby jsme prohráli možná už před vstupem do haly. To, co nás zdobilo poslední dva zápasy, a to je řešení situací, to se nám obloukem vyhnulo. Soupeř hrál trpělivě a trestal naše chyby. My jsme na další zápas ztratili tři hráče po celkem zbytečných kartách, ale nedá se nic dělat, musíme jít dál. Soupeři gratuluji k výhře," hodnotil utkání Karel Kruliš, trenér České Lípy.

FTZS Liberec - Démoni Česká Lípa 5:1 (2:0)

B: M. Bína 2, Kazda, Žampa, Jelínek - Mešič.

Liberec: Masařík - Žampa, Novotný, Benek, M. Bína, Bialek, Daněk, P. Bína, Vik, Knejzlík, Kazda.

Česká Lípa: Kirov (9. Lecjaks) - Abrham, Mešič, Havra, Rozboud, Výborný, Zapletal, Jákl, Bejda, Maur.