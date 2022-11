Démoni vstoupili do zápasu lépe něž hostující FTZS a od začátku si vypracovávali šance, ale v brance Liberce dnes stál velmi dobře připravený Dlask. Démoni se mohli dlouho prosadit ani z vyložených příležitostí a tak přišla chyba na druhé straně, když Bína vystihl Macháčkovu přihrávku a individuální akci zakončil na vzdálenější tyč a Liberec vedl v jedenácté minutě 1:0. Démoni pokračovali v neproměňování šancí, a když už se zdálo, že Liberec půjde do kabin s vedením, přišla individuální akce Rozbouda, který si navedl míč do středu hřiště a uklidil míč dvacet dva vteřin před sirénou k pravé tyči Dlaskovi branky – 1:1. Do kabin se tak šlo za stavu 1:1.

Druhý poločas už byl střelecky vyrovnanější, šance byly na obou stranách, když už se všichni pomalu smiřovali s remízou přišla chyba Benka, jehož rozehrávku vystihl Abrhám, který s Výborným tak postupoval dva na jednoho a po uvolnění od prvně jmenovaného Výborný uklidil míč pod břevno Dlaskovi branky, a Démoni tak otočili minutu a dvacet šest vteřin před koncem stav utkání ve svůj prospěch na 2:1. Liberec se pokusil ještě vyrovnat v power - play, ale k větší příležitosti se hráči hostů nedostali a Lípa si tak připsala první vítězství v sezóně a odskočila ze sestupových pozic právě před svého pátečního soupeře.

"Dnes to byl bohužel asi náš nejhorší výkon. Podařilo se nám vstřelit první branku, ale potom naše aktivita opadla a soupeř se dostával více do hry. Prohra v derby vždycky mrzí a dnes dvojnásob, protože jsme cítili, že jsme na tento zápas dobře připraveni," smutnil Jakub Dlask, liberecký brankář.

Démoni Česká Lípa - Liberec 2:1 (1:1)

Branky: 20. Rozboud (Abrhám), 39. Výborný (Abrhám) - 11. Marek Bína (Novotný).

Démoni: Lukáš Lecjaks, Milen Kirov - Tomáš Abrham, Miroslav Rott, Muamed Mešić, Martin Švec, Karel Rozboud, Petr Zapletal, Petr Výborný, Ondřej Havrda, Stanislav Bejda, Martin Macháček.

Liberec: Tomáš Plechatý, Jakub Dlask - Viktor Žampa, Vojtěch Novotný, Daniel Vik, Jakub Žoček, Marek Bína, Milan Bialek, Jakub Daněk, Aleš Benek, Karel Knejzlík, Matyáš Kazda.