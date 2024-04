V rozhodující semifinálové bitvě patřila na palubovce ke klíčové postavě libereckého volejbalového souboru. Univerzálka Nikola Kvapilová se svým výkonem výrazně podílela na výhře liberecké Dukly v Prostějově. Severočešky tam ovládly páté semifinále snadno 3:0 a dočkaly se vytouženého finále.

Nikola Kvapilová svým výkonem výrazně přispěla k výhře libereckých volejbalistek v pátém semifinále v Prostějově. | Foto: Adriana Micáková

Třicetiletá slovenská volejbalistka svou hrou dala vzpomenout na svůj výkon z listopadu 2023. Tehdy právě proti Prostějovu zaznamenala neskutečných 41 bodů! „Mám v hlavě více zápasů proti Prostějovu. Myslím si, že mi herně asi sedí,“ usmála se sympatická volejbalistka, která je v Liberci od roku 2018.

Finále ženské volejbalové extraligy startuje v pondělí 15. dubna od 18 hodin v Brně.

Nepřekvapilo vás, že jste rozhodující zápas v Prostějově zvládly nečekaně hladce?

No, určitě jsem to nečekala, celá série byla hodně napínavá, šance byly 50 na 50. Když to řeknu s nadsázkou, byl to vlastně jasný výsledek. Od začátku jsme na ně vletěly, chtěly to udržet po celý zápas a to se podařilo. Krásná výhra (úsměv).

Muselo to být těžké jít do pátého utkání poté, co jste v tom čtvrtém doma neproměnili matchball?

Těžké to určitě bylo. Tak trochu jsme doufaly, že Prostějov bude pod stejným tlakem. Možná jsme si doma namlouvaly, že to půjde samo. Ale v tom čtvrtém zápase jsme vlastně selhaly. No a v tom pátém vlastně selhal Prostějov.

V listopadu 2023 jste v utkání proti Prostějovu nasázela 41 bodů. Myslíte na to při vzájemných zápasech?

Já mám v hlavě více utkání proti Prostějovu. Hodně se jich podařilo. Myslím si, že herně mi tenhle tým sedí. Na druhou stranu se mě snaží o to více ubránit a znepříjemnit to. To se odráželo v celé sérii.

Také jsem se dočetl, že po emočně vypjatých zápasech nemůžete spát. To vás asi potkalo i po postupu do finále, je to tak?

Máte pravdu. Emoce to byly silné, člověk je úplně napjatý, aby se vybičoval k tomu nejlepšímu výkonu. Moje tělo reaguje prostě tak, že jen tak neusnu. Jsem plná adrenalinu, třesu se a o všem ještě přemýšlím.

Jak vlastně hodnotíte celou semifinálovou sérii?

Bylo to pravé play-off, prostě jak se patří. Pro nás to byla velká výzva, protože jsme si moc přály postoupit do finále a bojovat o titul. Ten covidový, co nám byl udělen, nepočítám. Splnily jsme vlastně náš cíl. Už jsme byly několikrát blízko, ale měly jsme tak trochu smůlu na soupeře. Před play-off jsme věděly, že to nebude lehké. Ale chtěly jsme uspět a podařilo se.

Byl čas na nějakou menší oslavu?

Menší oslava proběhla v autobuse, přeci jen z Prostějova do Liberce to je kus cesty (smích). Ale ono těch sil moc nebylo, takže jsme se spíše šetřily.

Ve finále na vás čekají Šelmy z Brna. Co říci na adresu vašeho dalšího soupeře?

Já si myslím, že největší nebezpečí pro nás představuje jejich nahrávačka. Tam ji do hry dává hodně rozumu, z každé hráčky umí defacto vyrobit skvělou útočnici. To bude pro nás největší problém.

Brněnské hráčky zvládly semifinále ve třech zápasech. Logicky to svádí k tomu, že by měly být odpočatější.

To asi ano, na druhou stranu bychom moly těžit z větší postupové euforie. Ve finále nebudeme v orli favoritek, chceme si to užít. Ale také se chceme pokusit získat double, to by byla fantazie. Musíme v sobě najít ještě nějaké zbytky sil (smích).

Double? Kapitánku to velmi láká. Jakou „úchylku“ dodržuje před každým zápasem?

Má Nikola Kvapilová nějakou specialitu před samotnými zápasy?

Většina sportovců je pověrčivá, mám to podobně. Nemám vyloženě něco speciálního. Ale rád si na zápasy beru oblíbené spodní prádlo, hrací ponožky a nebo si dám oblíbenou kávu.

Finále vám startuje už v pondělí. Jaký byl váš víkendový program?

V pátek jsme měly volno. Pak tam byla nějaká posilovna, regenerace. Moc času není, přeci jsme si to semifinále pěkně natáhly, takže hlavní je nabrat nové síly.

Vy zažíváte parádní sezonu, zatímco liberečtí muži vypadli už ve čtvrtfinále play-off. Jak to celé vnímáte?

Nás to samozřejmě mrzelo, pro všechny to bylo nečekané. Člověk se vžil co pocitů hráčů. Velké zklamání, pak přijde záplava negativních komentář, je to nepříjemné. Myslím si, že se na to postupně zapomene a že to brzo napraví.

Uvidíme vás v Liberci i v další sezoně?

Mě tento rok končí smlouva. Co bude dál? To se bude řešit až po sezoně.