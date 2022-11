První dva sety patřily hostujícímu družstvu, třetí urvaly Liberečanky a ve čtvrté sadě dokázaly domácí hráčky v závěru získat sedm bodů v řadě a dostat dramatické utkání do zkrácené hry. V tie-breaku ale slavily soupeřky: Dukla Liberec – Šelmy Brno 2:3 (-19, -19, 23, 15, -9).

„Po velmi špatném začátku jsme v utkání alespoň vybojovali jeden bod. Opět je škoda prohraného tiebreaku. Vlastně už je to čtvrtý prohraný tiebreak v letošní sezóně. Je to velká škoda a musíme si to prostě nastavit v hlavách jinak,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

„Tiebreaky se nám letos vůbec nedaří… Jsem ráda, že jsme to dokázaly otočit z 0:2 na 2:2 a věřily jsme, že konečně v tom tie-breaku zvítězíme. Myslím si, že naším největším problémem byl servis. Podávaly jsme velmi slabě, anebo jsme dost servis kazily. Soupeřky podávaly a hrály v naprosté pohodě a my jsme se nadřely na každý balón. A to si myslím, že rozhodlo,“ prohlásila Nikola Kvapilová, kapitánka VK Dukla Liberec.

„Super, vítězství v Liberci se vždy počítá. To se nám už dlouho nestalo. Minulé dvě sezóny jsme si tady ani „neškrtli“. Jsem rád, že po tom jasně prohraném třetím a zejména čtvrtém setu, jsme se dokázali zvednout, zabojovali jsme a vítězství jsme urvali,“ hodnotil střetnutí pro portál cvf.cz Ondřej Boula, kouč VK Šelmy Brno.

„Myslím si, že jsme tu měly na to vyhrát za tři body. Každopádně jsem ráda za vybojovaný tie-break,“ řekla brněnská kapitánka Ivona Marková.

Extraliga žen pokračuje o víkendu 12. kolem, ale odveta Šelmy – Brno se dohrává až ve středu 23. listopadu od půl osmé. Už v sobotu nastoupí v nejvyšší soutěži mužů liberecká parta ve Zlíně (17.00) na scénu se po volnu v minulém dějství vrací SKV Ústí nad Labem, které čeká pondělní dohrávka v hale pražských Lvů (18.00).