„Gratuluji Plzni k zaslouženému postupu. Upřímně jsem doufal, že nějaké utkání urveme a budeme se radovat z prvního bodu v sérii play off. Nestalo se, ale i tak musím svému týmu poděkovat za výkony a nasazení,“ upřímně pravil Pavel Bína, kapitán liberecký futsalistů.

Plzeň v sérii jasně dominovala. První zápas vyhrála 8:1, ten druhý v Liberci 5:0. „Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Vyhráli jsme, postoupili jsme do semifinále, takže přesně jak jsme si to představovali. Zápas jsme rychle naklonili na naši stranu a měli ho pod kontrolou. Musím Liberec pochválit za sympatické výkony, byla to dobrá série,“ nechal se slyšet Gabriel Rick, liberecký futsalista.

Plzeň se může těšit na semifinále, kde už je Chrudim, Slavia Praha a Teplice. Naopak pro Liberec sezona končí. Smutnit ale rozhodně nemusí. „Sezonu hodnotíme opět pozitivně. Progres je vidět v mnoha aspektech a je třeba opět pracovat a posouvat se dál. Nyní máme dostatečný prostor na to připravit kvalitní a zdravý tým na další sezonu,“ dodal Pavel Bína. Liberec v sérii nebyl kompletní a postrádal řadu klíčových hráčů.